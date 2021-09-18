Состав комиссии ВККС, реакция оккупантов на санкции СНБО: главные новости 18 сентября

Высший совет правосудия назначил первый состав конкурсной комиссии судей, которая будет выбирать членов ВККС. Оккупанты отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Думу и силой возят людей на участки. В Кривом Роге на водоканале погибли 3 работника. Франция отзывает послов из США и Австралии после скандала с подводными лодками. Такими были главные новости 18 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Состав конкурсной комиссии для ВККС

Источник: пресс-служба Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия назначил первый состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей. Туда вошли 6 человек, к которым у правозащитников и активистов уже есть вопросы.

В первый состав конкурсной комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен – экс-спецпрокурор прокуратуры Нидерландов (отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах);

Тед Зажечны – судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

Стивен Маркмен – глава Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Верланов Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда;

Мезенцев Евгений Игоревич – заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;

Мищенко Иван Сергеевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что ни один из кандидатов не прошел проверку на добродетель от Этического совета. Двух членов комиссии – Евгения Мезенцева и Ивана Мищенко он назвал "откровенно зашквареными".

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Член правления Фонда DEJURE Роман Маселко заявил, что Высший совет правосудия почему-то отверг 2 кандидатуры, которые международные партнеры определяли как главные.

Псевдовыборы на оккупированных территориях и реакция на санкции СНБО

Источник: 24 канал

Продолжается второй день российских выборов в Госдуму, к которым оккупанты активно привлекают жителей оккупированных территорий. Украина решительно выражает протест, а СНБО накануне наложил санкции против организаторов и участников выборов на оккупированных территориях.

На них уже цинично среагировали оккупанты: ответили поговоркой "собака ругает, караван идет". В так называемой "избирательной комиссии" Крыма отметили, что санкции от Украины никак не помешают волеизъявлению.

Оккупанты свозят людей, дают паспорта и благодарят сникерсами

Украина 17 сентября ввела новые санкции из-за проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Под ограничения попали 53 члена территориальных избиркомов и 33 кандидата в Госдуму.

Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле уже давно начали массовую паспортизацию Донбасса. Следовательно, разрешили людям с оккупированных территорий голосовать на своих выборах. Только за день 18 сентября оккупанты вывезли из Донецка в Россию 6 автобусов с "избирателями".

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Один из избирателей рассказал, что получил паспорт после приезда в Матвеево-Курганском сельском поселении. Накануне в Ростовскую область привезли еще 200 украинцев. Паспорта им тоже раздавали перед участком.

Оккупанты обеспечили так называемых "избирателей" продуктами в дорогу. Им раздали по сникерсу, бутылке воды, яблоку и печенью. Также добавили пачку влажных салфеток и флажок России.



Набор, который оккупанты раздавали "избирателям" в дорогу / Фото по телеграмму Donetchanyn

Гибель работников на "Кривбасводоканале"

Источник: ГСЧС

На Днепропетровщине, в Кривом Роге, произошел трагический инцидент на предприятии "Кривбасдоканал". Троих работников затянуло в насос водоочистного сооружения.

Специалисты установили, что мужчины погибли, их тела без признаков жизни находились в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

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С помощью лестницы спасатели спустились на дно отстойника и на веревке подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли трое мужчин – 59, 43, 39 лет.

Доставать тела погибших пришлось спасателям: смотрите видео с места трагедии

В СМИ появилось предположение: погибшие нарушили технику безопасности и не замеряли содержание газов в помещении. Полиция внесла сведения в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Франция отзывает послов США и Австралии

Источник: МИД Франции

Скандал с отказом от поставок французских подводных лодок набирает новые обороты. В министерстве иностранных дел Франции решили отозвать послов своей страны в США и Австралии. Объясняют, что сейчас это только для проведения консультаций.

По просьбе президента Франции я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии,

– заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

К тому же Франция отменила совместное с США празднование по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения.

Как реагируют США и Австралия на действия Франции

В Австралии заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из страны. Однако они выразили надежду на сотрудничество.

В Белом Доме же отметили, что о своем новом партнерстве Великобритании и Австралии Францию предупредили заранее. Там заверили, что альянс "не нацелен на какую-то страну".

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Скандал с подводными лодками: главное

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового оборонного партнерства AUKUS. Страны-союзники в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот.

Поэтому Австралия заявила о расторжении масштабного военного контракта на 12 подводных лодок из Франции.

Это соглашение считали самым масштабным в истории флота Австралии. Ее сумма должна была составить 66 миллиардов долларов.

Сенсационная победа девушек

Источник: 24 канал

Спортсменка Людмила Лузан и Анастасия Четверикова победили на чемпионате мира, который проходит в Дании. Украинки стали победительницами на дистанции 500 метров в каноэ-двойке и завоевали золотые медали.

Победительницы чемпионата Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото Getty Images

Лузан и Четверикова получили историческую для Украины награду. До сих пор никто из украинок в гребле на каноэ не добывал медали на чемпионате мира.