Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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На Донбассе ранили украинского воина

Источник: штаб ООС

Российские наемники 25 сентября дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Из-за их действий один украинский военный получил огнестрельное ранение. Бойца госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Горячее всего было:

возле Верхнеторецкого,

недалеко от Марьинки.

Вооруженные силы Украины открыли огонь в ответ на провокации оккупантов. Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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Смертельное ДТП в Венгрии

Источник: полиция Венгрии

24 сентября, около 16:40 вблизи города Абонь на автостраде М4 в направлении Будапешт – Солнок случилась жуткая авария. Известно, что микроавтобус на большой скорости влетел в грузовик. Водитель и все пассажиры автобуса погибли на месте ДТП.

Что известно о жертвах

Венгерские СМИ сообщили, что все погибшие мужчины в возрасте 34, 36 и 41, 48 и 59 лет. Среди них:

3 граждан Венгрии;

украинец;

человек с венгерско-украинским гражданством.

Водитель грузовика почти не пострадал

Мужчина, находившийся за рулем грузовика, почти не пострадал. Руководитель утверждает, что его вины в ДТП не было. Он объяснил, что ехал по трассе, но транспорт впереди прекратил движение, поэтому пришлось остановиться и ему.

Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади,

– рассказал Даниэль.

Тогда он вышел из машины, чтобы проверить, что случилось. Однако помочь людям, которые были в микроавтобусе он уже не мог – они погибли сразу.



В ДТП в Венгрии погиб украинец / Фото МТІ

Сербия стянула к границе с Косово тяжелую технику

Источник: BN

Ситуация на границе Сербии и частично признанной республики Косово обострилась. Белград начал стягивать танки и тяжелую технику к пограничному переходу Яринье. В соцсетях появились видео, на которых видно колонны танков, которые отправились из гарнизона Рашка. На кадрах – модернизированные танки Т-72 MS, оснащенные новой оптикой и современной боевой техникой.

Сербские танки стягивают к пограничному переходу: видео

В небе заметили истребителей

Кроме того, над Яринье дважды за день пролетели истребители, многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-35. Сербы, которые круглосуточно перекрывают движение на переходе, обрадовались вертолетам и поприветствовали их аплодисментами.

Заметим, и танки, и вертолеты, которые Сербия стянула к границе, – из России.

Возле границы летала российская авиация: видео