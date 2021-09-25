ДТП с украинцами в Венгрии, обострение между Сербией и Косово: главные новости 25 сентября

На Донбассе украинский защитник получил огнестрельное ранение. В Венгрии в смертельном ДТП погибли 5 человек, среди которых был украинец. Сербия стянула к границе с Косово тяжелую технику. В Харькове почтили память погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26. Такими были главные новости 25 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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На Донбассе ранили украинского воина

Источник: штаб ООС

Российские наемники 25 сентября дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Из-за их действий один украинский военный получил огнестрельное ранение. Бойца госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Горячее всего было:

возле Верхнеторецкого,

недалеко от Марьинки.

Вооруженные силы Украины открыли огонь в ответ на провокации оккупантов. Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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Смертельное ДТП в Венгрии

Источник: полиция Венгрии

24 сентября, около 16:40 вблизи города Абонь на автостраде М4 в направлении Будапешт – Солнок случилась жуткая авария. Известно, что микроавтобус на большой скорости влетел в грузовик. Водитель и все пассажиры автобуса погибли на месте ДТП.

Что известно о жертвах

Венгерские СМИ сообщили, что все погибшие мужчины в возрасте 34, 36 и 41, 48 и 59 лет. Среди них:

3 граждан Венгрии;

украинец;

человек с венгерско-украинским гражданством.

Водитель грузовика почти не пострадал

Мужчина, находившийся за рулем грузовика, почти не пострадал. Руководитель утверждает, что его вины в ДТП не было. Он объяснил, что ехал по трассе, но транспорт впереди прекратил движение, поэтому пришлось остановиться и ему.

Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади,

– рассказал Даниэль.

Тогда он вышел из машины, чтобы проверить, что случилось. Однако помочь людям, которые были в микроавтобусе он уже не мог – они погибли сразу.



В ДТП в Венгрии погиб украинец / Фото МТІ

Сербия стянула к границе с Косово тяжелую технику

Источник: BN

Ситуация на границе Сербии и частично признанной республики Косово обострилась. Белград начал стягивать танки и тяжелую технику к пограничному переходу Яринье. В соцсетях появились видео, на которых видно колонны танков, которые отправились из гарнизона Рашка. На кадрах – модернизированные танки Т-72 MS, оснащенные новой оптикой и современной боевой техникой.

Сербские танки стягивают к пограничному переходу: видео

В небе заметили истребителей

Кроме того, над Яринье дважды за день пролетели истребители, многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-35. Сербы, которые круглосуточно перекрывают движение на переходе, обрадовались вертолетам и поприветствовали их аплодисментами.

Заметим, и танки, и вертолеты, которые Сербия стянула к границе, – из России.

Возле границы летала российская авиация: видео

В Косово подожгли здание МВД

В частично признанной республике горели офисы министерства внутренних дел в Зубин-Потоке и Звечане. Первый пострадал значительно больше. Выяснилось, что в него бросили две ручные гранаты. Огонь полностью уничтожил помещение – вся мебель сгорела дотла. Премьер-министр Косово Альбин Курни обвинил во всем Сербию.



Неизвестные бросили гранаты в офис МВД Косово / Фото Джелала Свеклы

В Украине отметили годовщину авиакатастрофы Ан-26

20 сентября Косово запретила въезд автомобилям на сербских номерах. По новым правилам, водители должны менять их на временные. Сербия, которая сама много лет не позволяла въезд на косовских номерах, возмутилась этим. На границе вспыхнули протесты , а сербских военных перевели в состояние боевой готовности.

Источник: "Суспільне"

Ровно 1 год назад – 25 сентября 2020 года – под Чугуевом упал военный самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил и 7 членов экипажа. Выжить удалось лишь одному курсанту – Вячеславу Золочевскому. Чтобы почтить память погибших на место падения самолета пришло более тысячи человек.

Они несли цветы ко временному камню и портретам погибших курсантов и офицеров. На место происшествия пришел и единственный уцелевший парень.

Смотрите видео в память погибших в авиакатастрофе под Чугуевом:

Что известно о подозреваемых

Обвиняемых по делу об авиакатастрофе двое – экс-командующий Воздушных сил Сергей Дроздов и экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский. Их обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. За это генералам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы. Оба военных находятся на свободе. Суд решил не продлевать меру пресечения Дроздову.

Важно Хотел защищать страну, служить людям, – воспоминания родителей погибшего курсанта под Чугуевом

Среди подозреваемых – еще 5 военных:

Вячеслав Глазунов – командир;

Виктор Вовк – заместитель командира;

Роман Куценко – заместитель командира;

Александр Жук – руководитель полетов.

Им инкриминируют военную небрежность, а также "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Наказание – от 5 до 15 лет тюрьмы. Однако подозреваемые свою вину отрицают.



Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала