ДТП с украинцами в Венгрии, обострение между Сербией и Косово: главные новости 25 сентября
Источник:24 канал
На Донбассе украинский защитник получил огнестрельное ранение. В Венгрии в смертельном ДТП погибли 5 человек, среди которых был украинец. Сербия стянула к границе с Косово тяжелую технику. В Харькове почтили память погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26. Такими были главные новости 25 сентября.
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На Донбассе ранили украинского воина
Источник: штаб ООС
Российские наемники 25 сентября дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Из-за их действий один украинский военный получил огнестрельное ранение. Бойца госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Горячее всего было:
- возле Верхнеторецкого,
- недалеко от Марьинки.
Вооруженные силы Украины открыли огонь в ответ на провокации оккупантов. Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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Смертельное ДТП в Венгрии
Источник: полиция Венгрии
24 сентября, около 16:40 вблизи города Абонь на автостраде М4 в направлении Будапешт – Солнок случилась жуткая авария. Известно, что микроавтобус на большой скорости влетел в грузовик. Водитель и все пассажиры автобуса погибли на месте ДТП.
Что известно о жертвах
Венгерские СМИ сообщили, что все погибшие мужчины в возрасте 34, 36 и 41, 48 и 59 лет. Среди них:
- 3 граждан Венгрии;
- украинец;
- человек с венгерско-украинским гражданством.
Водитель грузовика почти не пострадал
Мужчина, находившийся за рулем грузовика, почти не пострадал. Руководитель утверждает, что его вины в ДТП не было. Он объяснил, что ехал по трассе, но транспорт впереди прекратил движение, поэтому пришлось остановиться и ему.
Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади,
– рассказал Даниэль.
Тогда он вышел из машины, чтобы проверить, что случилось. Однако помочь людям, которые были в микроавтобусе он уже не мог – они погибли сразу.
В ДТП в Венгрии погиб украинец / Фото МТІ
Сербия стянула к границе с Косово тяжелую технику
Источник: BN
Ситуация на границе Сербии и частично признанной республики Косово обострилась. Белград начал стягивать танки и тяжелую технику к пограничному переходу Яринье. В соцсетях появились видео, на которых видно колонны танков, которые отправились из гарнизона Рашка. На кадрах – модернизированные танки Т-72 MS, оснащенные новой оптикой и современной боевой техникой.
Сербские танки стягивают к пограничному переходу: видео
В небе заметили истребителей
Кроме того, над Яринье дважды за день пролетели истребители, многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-35. Сербы, которые круглосуточно перекрывают движение на переходе, обрадовались вертолетам и поприветствовали их аплодисментами.
Заметим, и танки, и вертолеты, которые Сербия стянула к границе, – из России.
Возле границы летала российская авиация: видео
В Косово подожгли здание МВД
В частично признанной республике горели офисы министерства внутренних дел в Зубин-Потоке и Звечане. Первый пострадал значительно больше. Выяснилось, что в него бросили две ручные гранаты. Огонь полностью уничтожил помещение – вся мебель сгорела дотла. Премьер-министр Косово Альбин Курни обвинил во всем Сербию.
Неизвестные бросили гранаты в офис МВД Косово / Фото Джелала Свеклы
В Украине отметили годовщину авиакатастрофы Ан-26
Источник: "Суспільне"
Ровно 1 год назад – 25 сентября 2020 года – под Чугуевом упал военный самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил и 7 членов экипажа. Выжить удалось лишь одному курсанту – Вячеславу Золочевскому. Чтобы почтить память погибших на место падения самолета пришло более тысячи человек.
Они несли цветы ко временному камню и портретам погибших курсантов и офицеров. На место происшествия пришел и единственный уцелевший парень.
Смотрите видео в память погибших в авиакатастрофе под Чугуевом:
Что известно о подозреваемых
Обвиняемых по делу об авиакатастрофе двое – экс-командующий Воздушных сил Сергей Дроздов и экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский. Их обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. За это генералам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы. Оба военных находятся на свободе. Суд решил не продлевать меру пресечения Дроздову.
Важно Хотел защищать страну, служить людям, – воспоминания родителей погибшего курсанта под Чугуевом
Среди подозреваемых – еще 5 военных:
- Вячеслав Глазунов – командир;
- Виктор Вовк – заместитель командира;
- Роман Куценко – заместитель командира;
- Александр Жук – руководитель полетов.
Им инкриминируют военную небрежность, а также "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Наказание – от 5 до 15 лет тюрьмы. Однако подозреваемые свою вину отрицают.
Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала