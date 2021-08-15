Главные новости 15 августа: захват Афганистана талибами и убийство мэра Кривого Рога

Власти Афганистана объявили о капитуляции, "Талибан" вошел в Кабул. Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Свободное Днепропетровской области. Потеря в спорте – остановилось сердце легендарного футболиста Баварии Герда Мюллера. А США полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения. Такими были главные новости 15 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Стоит внимания Закрылись в домах и ждут побоев и казней: что происходит в захваченном талибами Кабуле

Афганистан оказался под контролем талибов

Источник: 24 канал

Крайне напряженная ситуация в Афганистане дошла до апогея 15 августа. Тогда террористы "Талибана" зашли в столицу страны Кабул. Высшее руководство сдало город, а вместе с тем и всю страну с ее жителями, без боя, фактически объявив капитуляцию.

Поражает, но президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и сбежал из страны с ближайшим окружением. По данным СМИ, он вылетел в Таджикистан, а после полетит в другую страну. После того, как "Талибан" объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана, террористы рекомендовали иностранцам покинуть страну.

Что происходит в Кабуле

Люди массово бросились бежать из столицы Афганистана. Из-за того, что все въезды и выезды перекрыты, единственным вариантом покинуть город остается вылет из аэропорта. В местном аэропорту образовался коллапс, сотни людей пытаются как можно быстрее улететь хоть куда-то.

Напряженная ситуация и возле дипломатических ведомств. Посольства забиты людьми, которые просят приютить их на ночь. Как рассказали в комментарии 24 каналу, о визах можно только мечтать. Тем временем на улицах уже висят флаги старого и нового режимов.

Тем, кому некуда бежать, закрылись в домах и ждут худшего: побоев женщин ночью и казней. По данным СМИ, боевики относятся к женщинам Афганистана как к военной добыче, которую можно разделить между победителями. В сексуальное рабство талибы берут даже 12-летних девочек

Что происходит в захваченном талибами городе / Фото AP, РИА новости

Как реагирует мир

В Британии объявили, что парламент раньше вернется из отпусков и соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане.

объявили, что парламент раньше вернется из отпусков и соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане. Авиакомпания ОАЭ заявила, что временно приостанавливает полеты в Афганистан. Сейчас авиация – единственный способ покинуть страну.

заявила, что временно приостанавливает полеты в Афганистан. Сейчас авиация – единственный способ покинуть страну. Пакистан закрыл пограничный пункт Торхам, так как его контролируют боевики. Также власти страны сообщают, что делают все возможное для эвакуации людей.

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Что говорит Джо Байден

Интересно, что боевики активизировались именно после решения США вывести свои войска из страны. Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным. Однако Белый дом продолжает наблюдать за ситуацией и эвакуировать своих дипломатов.

Мэра Кривого Рога Павлова застрелили

Источник: фейсбук Вадима Рабиновича

В селе Свободное, на Днепропетровщине, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. По предварительным данным, возле погибшего лежало ружье. Вадим Рабинович заявил, что Павлова – убили. В то же время подтверждения этой информации пока нет.

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Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что тело Павлова нашли на веранде частного дома. По словам Резниченко, пока неизвестно – это было убийство или самоубийство. Детали будут выяснять правоохранители.

Реакция Бориса Филатова

На смерть Павлова уже отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он заявил, что ему очень жаль своего коллегу. Кроме того, политик призвал представителей ОПЗЖ и блогеров до установления причины смерти Павлова не выдвигать свои версии.

Что известно о Константине Павлове? Уроженец Кривого Рога сначала работал электрослесарем на местном Южном горно-обогатительном комбинате. Впоследствии перешел в сферу бизнеса: занял должность заместителя директора фирмы "Кривбасс-Консалтинг". В 2005 году становится членом "Партии регионов". На местных выборах в 2020 году Павлов победил уже как представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". Во время 2 тура он получил Уроженец Кривого Рога сначала работал электрослесарем на местном Южном горно-обогатительном комбинате. Впоследствии перешел в сферу бизнеса: занял должность заместителя директора фирмы "Кривбасс-Консалтинг". В 2005 году становится членом "Партии регионов". На местных выборах в 2020 году Павлов победил уже как представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". Во время 2 тура он получил 56,96% голосов избирателей

Смерть Герда Мюллера

Владимир Зеленский заявил, что будет держать дело Константина Павлова на личном контроле. Президент подчеркнул, что 16 августа заслушает доклад руководителей правоохранительных органов. Они сообщат о первых результатах расследования.

Источник: ФК Бавария

В возрасте 75 лет остановилось сердце легендарного футболиста Баварии Герда Мюллера. Известно, что Герд долго страдал болезнью Альцгеймера. Последние несколько месяцев Мюллер пробыл в реанимации.

Жена футболиста отметила, что он пытался бороться за свою жизнь, но болезнь взяла верх над легендой мюнхенского клуба. 3 ноября "Бомбардиру", так его называли фанаты, должно было исполниться 76 лет.

Что известно о Герде Мюллере

Герд Мюллер за свою карьеру стал настоящей легендой Баварии и навсегда вписал свое имя в историю клуба и всего немецкого футбола.

Форвард отыграл в футболке клуба из Мюнхена в Бундеслиге 427 матчей, в которых отметился 365 голами. Результативных действий Герду хватало и в футболке национальной команды Германии – 62 поединка и 68 голов.

Становился чемпионом мира в 1974 году. Следует вспомнить и его победный гол в финале в ворота Нидерландов. В решающем поединке Мюллер стал лучшим игроком матча.

Мальчика, который потерялся возле Говерлы, нашли

Источник: фейсбук ГСЧС Украины

После суток поисков спасателям удалось найти 6-летнего мальчика. Накануне Алексей Стефанцев отстал от группы и заблудился. Произошло это, когда ребенок вместе с 5 другими туристами поднимался на самую высокую вершину Украины – Говерлу.

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К поискам привлекли более 200 человек. Только к вечеру 15 августа спасатели заявили, что нашли ребенка. Мальчик дошел до границы с Закарпатьем. Нашли ребенка на горе Большая Космецкая на расстоянии больше 2 километров.

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США полностью вакцинировали половину населения от COVID-19

Источник: CDC

В Соединенных Штатах по состоянию на 15 августа полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения. В общем 2 дозы прививки получили 168 090 925 граждан.

Что известно о вакцинации в США

Среди пожилых людей 80,7% сделали по 2 укола препарата от коронавируса. В США первую дозу вакцины получили 197 685 048 жителей (или 59,5% от общего количества жителей).

Прививки делают препаратами от Moderna и Pfizer (они предусматривают введение двух доз) и Johnson & Johnson (одна доза).

Несмотря на это, в США резко ухудшилась эпидемическая ситуация – больницы бьют тревогу. Среди новых больных большое количество невакцинированных людей, а также детей.