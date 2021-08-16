Хаос в Кабуле, новые детали смерти Павлова: главные новости 16 августа

После захвата талибами власти в Афганистане люди массово покидают страну, что привело к хаосу в аэропорту. Стали известны новые детали смерти мэра Кривого Рога Константин Павлова. Бывшему судье Николаю Чаусу продлили меру пресечения. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды. Такими были главные новости Украины и мира 16 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Хаос в аэропорту Кабула

Тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну, не дожидаясь, пока талибы полностью установят свою диктатуру.

Подробно Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно

Источник: The Guardian

Ситуация в аэропорту

Из-за того, что люди массово хотят вылететь в аэропорта Кабула, образовались давка и хаос.

Все регулярные авиарейсы из столицы Афганистана уже отменили, а полеты осуществляют только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют иностранных граждан. Местные жители пытаются втиснуться на эти борта, это для них едва ли не последняя надежда на спасение.

Иностранные посольства предупредили своих граждан и граждан Афганистана, что ехать в аэропорт просто так опасно. Туда рекомендуют отправляться только по указанию консульств. Сотрудников посольств отвозят в сопровождении американских солдат.

Вечером стало известно, что США возобновили эвакуацию людей из Кабула. Ее останавливали из-за давки на взлетно-посадочной полосе.

В Кабуле люди штурмуют трап, пытаясь попасть в самолет: видео

Хаос в аэропорту Кабула: смотрите видео

Американские войска стреляли

По информации Al Arabiya, американские войска осуществили выстрелы в воздух в аэропорту Кабула. Отмечается, что выстрелы сделали только для предупреждения, так как ситуация начала выходить из-под контроля.

Погибли люди

Несколько человек зацепились за шасси самолета и разбились, пытаясь улететь из Афганистана. По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома.

СМИ пишут, что люди пытаются улететь из Кабула, привязывая себя к самолетам с внешней стороны, ведь места всем не хватает. Те, кто не может удержаться – падают и разбиваются.

Associated Press сообщает, что в результате хаоса из-за эвакуации в аэропорту погибли уже 7 человек.

Люди погибли после того, как зацепились за шасси: видео

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Талибы захватили Афганистан: главное

Весной 2021 года США начали выводить из Афганистана свои войска.

После этого "Талибан" начал активизироваться и захватывать города один за другим. За считанные дни террористы достигли Кабула.

После переговоров с талибами власти согласились сдать им город, исламисты взяли под контроль весь Афганистан.

15 августа террористы контролировали все пограничные переходы, покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта столицы.

Президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и бежал из страны.

В то же время Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным.

Новые детали смерти Павлова

Источник: телеграм-канал "Инсайдер UA"

Камеры наблюдения в доме Константина Павлова сняли последние минуты его жизни. В сети обнародовали эти ролики.

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Видео с камер наблюдения

На кадрах, которые называют снятыми с камер дома Павлова, виден мужчина с ружьем. Он также держит в руках телефон и нервно ходит из стороны в сторону. Затем подходит к окну и как будто садится на корточки.

На другом видео камера наблюдения направлена на двор. Самого мужчины, которого называют Константином Павловым, не видно. На крыльце, где по предварительной информации, нашли Павлова, лежит кот. В определенный момент он внезапно вздрагивает и убегает от дома.

На кадрах с обеих камер стоит дата 14 августа 2021 года.

Видео с камер наблюдения в доме, где нашли Константина Павлова

Информация от полиции

Источник: 24 канал

В полиции рассказали, что правоохранители провели детальный осмотр места, где нашли тело мэра Кривого Рога. Полиция прорабатывает 3 возможные причины трагедии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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Трагедия произошла утром

Правоохранители отказались комментировать видео с последними минутами жизни политика, которое опубликовали в сети. Там отметили, что не знают, кто распространил его в соцсетях. В то же время подтвердили: камеры наблюдения работали.

По предварительным данным, трагедия произошла утром – около 6:30 15 августа. Причиной смерти стал один выстрел.

Гибель Павлова: главное

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области.

Тревогу забила жена политика, которая отдыхала на море. Все из-за того, что Павлов, находившийся в отпуске, долго не выходил на связь.

Продление меры пресечения Чаусу

Источник: телеграмм Центра противодействия коррупции

Высший антикоррупционный суд на заседании 16 августа продлил меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу.

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Судья ВАКС Екатерина Широкая приняла решение продлить домашний арест бывшему судье на 2 месяца – до 15 октября 2021 года. Предварительная мера пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве истекала 18 августа.

Объяснения адвокатов относительно закрытого заседания

Заседание вновь проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Чауса. Прокуратура на этот счет не возражала. Ранее адвокаты Чауса объяснили такой формат заседаний необходимостью обеспечения безопасности для их подзащитного. Все из-за того, что Служба безопасности расследует вероятное похищение бывшего судьи, к которому могут быть причастны работники правоохранительных и следственных органов.

На части трансляции заседания, которая была доступной, было заметно, что в зал пришли люди с автоматами.

Дело Чауса: что известно

В 2016 году тогда еще судью Николая Чауса задержали на взятке в размере 150 тысяч долларов. После этого он бежал в Молдову.

Впоследствии появилась информация, что мужчину похитили. Однако 30 июля он появился в селе в Винницкой области.

Детективы НАБУ устроили гонки за автомобилем СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно, несколько дней спустя его нашли в "Феофании".

4 августа 2021 года ВАКС избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ответ САП подала апелляционную жалобу, требуя арестовать его.

Ухудшение погоды

Источник: ГСЧС

В нескольких регионах 17 августа прогнозируют грозы, а иногда даже мощные порывы. Поэтому спасатели предупредили об опасности и объявили первый уровень опасности – желтый.

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Где будет бушевать непогода

Ночью грозы ожидают на Западе, днем – в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Кроме осадков, будет дуть мощный ветер: 15 – 20 метров в секунду.

Какая погода будет до конца августа

Ранее синоптики прогнозировали, что август 2021 года будет теплее, чем это предполагает климатическая норма. Однако уточняли, что в августе сухо не будет.

Среднее месячное количество осадков в течение последнего летнего месяца составит 30 – 69 миллиметров. Традиционно меньше их выпадает в Херсонской области и западных районах Крыма. На Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма, как всегда, больше.

В 15 числах августа Украину охватила жара. Температура воздуха иногда поднималась до +30 градусов. Однако впоследствии она медленно будет падать до +26...+22.