Признание наших COVID-сертификатов ЕС и прощание с Павловым: главные новости 19 августа
Источник:24 канал
ЕС наконец официально признал украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". В Кривом Роге простились с мэром Константином Павловым. Вражеский снайпер убил на Донбассе украинского защитника из Львова. А в одном из общежитий нашли тело полицейского. Таковы были главные новости четверга, 19 августа.
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COVID-сертификаты признали в ЕС
Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины
Европейский союз официально признал украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". В ЕС признали, что наш документ соответствует европейским нормам. Это означает, что привитые украинцы смогут безопасно путешествовать в те страны, которые открыты для вакцинированных туристов.
Когда заработает COVID-сертификат
Детали о проекте и его технической части должны рассказать представители Минцифры, Минздрава и ЕС на совместном брифинге. Он запланирован на 20 августа.
Что такое COVID-сертификат?Это цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса. Также в документе должна быть информация о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. В международном сертификате будут указывать имя, фамилию, дату рождения, название страны, которая выдала документ и уникальный номер. А вот для украинской версии достаточно только имя, фото и уникального номера.
Добавим, что тестирование COVID-сертификата для iOS начали еще 1 июля. Первопроходцами-пользователями стала небольшая группа людей, которые приняли участие в бета-тестировании и полностью вакцинировались против коронавируса.
Сейчас COVID-сертификат в приложении "Дия" находится на стадии тестирования. Но каждый украинец, который вакцинировался против коронавируса, может получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.
Прощание с мэром Кривого Рога
Источник: "Первый городской"
В Кривом Роге 19 августа простились с погибшим мэром Константином Павловым. В местный театр Тараса Шевченко пришли сотни людей.
Как попрощались с Павловым
Несмотря на пасмурную погоду, сотни людей пришли отдать умершему последний долг. Жители города принесли цветы, а на входе в театр разместили портреты Павлова. Среди присутствующих были представители районных и городских чиновников, коллеги мэра Кривого Рога.
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Провожали чиновника в сопровождении оркестра. Церемония прощания длилась до 11:30. Ориентировочно в 12:27 через живой коридор в церковь пронесли тело погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. В 12:50 в Свято-Николаевском храме начали отпевать мэра Павлова.
После этого процессия с гробом Константина Павлова поехала на Центральное кладбище города. Там похоронили мэра Кривого Рога.
Церемония прощания с мэром / Фото "Первый городской" и PavlovskyNews:
Что известно о смерти Павлова
- Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное, что на Днепропетровщине. Возле его тела лежала винтовка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- СМИ предполагают, что мэра могли довести до самоубийства из-за его профессиональной деятельности. Причиной могли стать схемы с тендерами, которые проводили за спиной политика.
- Полиция и МВД отрабатывает 3 версии гибели Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Смерть Василия Островского на Донбассе
Источник: фейсбук Христины Замулы
На Донбассе 19 августа оборвалась жизнь 41-летнего бойца из Львова Василия Островского. Украинский защитник пал от пули снайпера.
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Смертельное ранение боец получил в районе Новоалександровки на Луганщине. Собратья Островского уверены, что действовали российские снайперы. Они прибыли на оккупированную территорию для обострения ситуации накануне Дня Независимости.
Что известно о погибшем герое
Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Он был командиром мотопехотного отделения. Друзья и коллеги львовянина вспоминают его как положительного человека и надежного бойца. У военного остался малолетний сын.
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что Островский с 2015 года работал в Муниципальной страже Львова.
Оккупант безжалостно забирает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память,
– отметил мэр.
На Донбассе погиб 41-летний львовянин / Фото из фейсбука Христины Замулы
Смерть полицейского в общежитии
Источник: Obozrevatel
В Печерском районе Киева в общежитии Национального транспортного университета нашли тело полицейского Сергея Горошко. Мужчина якобы покончил с собой, выстрелив в голову.
Что известно о погибшем
- Мужчина 1982 года рождения был подполковником полиции. Согласно декларации на Youcontrol, Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Нацполиции.
- Также он жил на первом этаже этого общежития.
Главная версия – самоубийство
По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Предполагают, что он выстрелил себе в голову из карабина. Перед смертью полицейский якобы позвонил матери. На месте смерти подполковника якобы нашли записку. Там были слова "Простите меня".Обратите внимание! 24 канал связался с полицией Киева и Государственным бюро расследований. Однако сейчас дело отказываются комментировать.
Общежитие, где жил полицейский / Фото Obozrevatel
Общежитие, где произошла трагедия / Фото Obozrevatel
45 стран станут основательницами Крымской платформы
Источник: брифинг Дмитрия Кулебы
Накануне Дня Независимости в Киеве состоится первый в истории саммит Крымской платформы. В МИД назвали весь состав участников. Известно, что участие в мероприятии примут 44 государства и страна-хозяйка – Украина
На уровне глав государств представлены:
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Молдова,
- Словения,
- Финляндия.
Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры. Швейцарию и Чехию – главы парламентов.
Еще 14 стран делегируют на Крымскую платформу министров иностранных дел. Говорится о:
- Турции,
- Франции,
- Германии,
- Испании,
- Италии,
- Бельгии,
- Австрии,
- Нидерландах,
- Люксембурге,
- Ирландии,
- Даниии,
- Болгарии,
- Черногории,
- Северной Македонии.
Министры обороны приедут от Великобритании и Португалии. Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.
Государства, представленные на уровне послов:
- Новая Зеландия,
- Мальта,
- Япония,
- Австралия,
- Кипр,
- Канада,
- Греция.
Министр также отметил, что 44 страны-участницы саммита и Украина станут основательницами Крымской платформы.