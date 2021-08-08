Главные новости 8 августа: смерть Ройтбурда, завершение Олимпиады, обострение на Донбассе
Источник:24 канал
Умер художник Александр Ройтбурд. Олимпиада-2020 завершилась. На Донбассе обострение: погиб военный, еще двое защитников получили ранения. Суд взял под стражу одного из подозреваемых в похищении Луценко и Вербицкого. Такими были главные новости Украины и мира 8 августа.
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Умер Александр Ройтбурд
Источник: The Babel
Украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер 8 августа. Ему было 60 лет.
Причиной смерти называют болезнь, с которой художник боролся длительное время. В последнем своем интервью он рассказывал, что он плохо спит и ходит. Ройтбурд говорил журналистам, что его самочувствие ухудшилось, в частности, и из-за войны с местными властями.
Предполагают, что причиной смерти Ройтбурда могла стать онкология, но близкие художника не комментировали это.
Александр Ройтбурд / Фото "Лоция"
Что известно о Ройтбурде
- Ройтбурд закончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Его талант признали даже за рубежом. Работы художника есть в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
- Известно, что в конце 2017 года художник выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея.
- Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, 19 марта 2018 года председатель Одесской ОГА Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.
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Ранения бойцов на Донбассе
Источник: ООС
Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать тишину. На этот раз они обстреливали позиции бойцов ВСУ возле Песков, Шумов, Невельского, Крымского и Золотого-4.
Вследствие вражеского огня двое военных получили ранения. Это произошло еще 7 августа, однако стало известно только 8 августа.
Защитникам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их госпитализировали. Состояние здоровья одного воина – тяжелое. Другого – удовлетворительное.Обратите внимание! За сутки 8 августа оккупанты уже успели 2 раза сорвать перемирие. Снова стреляли у Золотого-4.
Окончание Олимпиады
Источник: 24 канал
Олимпийские игры-2020 в Токио официально завершились. Уже провели церемонию закрытия. Соревнования проходили с 23 июля, то есть 16 дней.
Сначала состоялся парад знаменосцев своих стран. Украинский флаг несла Людмила Лузан, которая ранее получила 2 награды – серебро и бронзу. Также провели парад атлетов.
В конце выступил президент МОК Томас Бах, который и объявил о закрытии Олимпийских игр 2020. Затем олимпийский огонь погас.
Церемония закрытия / Фото Getty Imiges
Достижения Украины
На Олимпиаде-2020 сборная Украины получила одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. В целом украинцы заняли 44 место в общем медальном зачете.
Украинские спортсмены во время закрытия Олимпиады / Фото Getty Images
Одного из подозреваемых в похищении Луценко и Вербицкого вернули под стражу
Источник: фейсбук Татьяны Безрук
Печерский суд Киева таки решил взять под стражу Сергея Мисливого по подозрению в организации похищения и пыток активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Важно, что перед тем его вместе с Иваном Новотным выпустили из СИЗО.
Мисливому вручили новое подозрение. Теперь в деле он фигурирует не как исполнитель преступления, а как организатор.
Накануне Белоцерковский суд не смог продлить меру пресечения подозреваемым, поэтому ночью 8 августа они вышли из СИЗО.
Что известно о деле похищения активистов Майдана
- Ночью 21 января 2014 года банда "титушек" похитила из больницы участников Революции Достоинства Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.
- Вербицкого в конце января 2014 года нашли мертвым в лесу под Киевом со следами пыток. Луценко выжил, но попал в больницу с многочисленными травмами.
- Затем он и брат замученного Вербицкого обратились в ЕСПЧ, который признал, что государство Украина нарушило права погибшего.