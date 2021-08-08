Главные новости 8 августа: смерть Ройтбурда, завершение Олимпиады, обострение на Донбассе

Умер художник Александр Ройтбурд. Олимпиада-2020 завершилась. На Донбассе обострение: погиб военный, еще двое защитников получили ранения. Суд взял под стражу одного из подозреваемых в похищении Луценко и Вербицкого. Такими были главные новости Украины и мира 8 августа.

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Умер Александр Ройтбурд

Источник: The Babel

Украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер 8 августа. Ему было 60 лет.

Причиной смерти называют болезнь, с которой художник боролся длительное время. В последнем своем интервью он рассказывал, что он плохо спит и ходит. Ройтбурд говорил журналистам, что его самочувствие ухудшилось, в частности, и из-за войны с местными властями.

Предполагают, что причиной смерти Ройтбурда могла стать онкология, но близкие художника не комментировали это.



Александр Ройтбурд / Фото "Лоция"

Что известно о Ройтбурде

Ройтбурд закончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Его талант признали даже за рубежом. Работы художника есть в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Известно, что в конце 2017 года художник выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея.

Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, 19 марта 2018 года председатель Одесской ОГА Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

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Ранения бойцов на Донбассе

Источник: ООС

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать тишину. На этот раз они обстреливали позиции бойцов ВСУ возле Песков, Шумов, Невельского, Крымского и Золотого-4.

Вследствие вражеского огня двое военных получили ранения. Это произошло еще 7 августа, однако стало известно только 8 августа.

Защитникам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их госпитализировали. Состояние здоровья одного воина – тяжелое. Другого – удовлетворительное.

Окончание Олимпиады

За сутки 8 августа оккупанты уже успели 2 раза сорвать перемирие . Снова стреляли у Золотого-4.

Источник: 24 канал

Олимпийские игры-2020 в Токио официально завершились. Уже провели церемонию закрытия. Соревнования проходили с 23 июля, то есть 16 дней.

Сначала состоялся парад знаменосцев своих стран. Украинский флаг несла Людмила Лузан, которая ранее получила 2 награды – серебро и бронзу. Также провели парад атлетов.

В конце выступил президент МОК Томас Бах, который и объявил о закрытии Олимпийских игр 2020. Затем олимпийский огонь погас.



Церемония закрытия / Фото Getty Imiges Достижения Украины На Олимпиаде-2020 сборная Украины получила одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. В целом украинцы заняли 44 место в общем медальном зачете.



Украинские спортсмены во время закрытия Олимпиады / Фото Getty Images

Одного из подозреваемых в похищении Луценко и Вербицкого вернули под стражу

Источник: фейсбук Татьяны Безрук

Печерский суд Киева таки решил взять под стражу Сергея Мисливого по подозрению в организации похищения и пыток активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Важно, что перед тем его вместе с Иваном Новотным выпустили из СИЗО.

Мисливому вручили новое подозрение. Теперь в деле он фигурирует не как исполнитель преступления, а как организатор.

Накануне Белоцерковский суд не смог продлить меру пресечения подозреваемым, поэтому ночью 8 августа они вышли из СИЗО.

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