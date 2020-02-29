Главные новости на 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков

Турция после российской атаки в Сирии нанесла ответный удар. В то же время, стало известно, что сказал по телефону турецкий лидер Эрдоган главе Кремля Путину. США и Афганистан подписали историческое соглашение: оно должно прекратить 18-летнюю войну. Масштабные марши памяти Немцова в России. Рыбаки, захваченные в Азовском море Россией, вернулись в Украину. Такими были главные новости 29 февраля.

Главные новости за сегодня, 29 февраля, в Украине и мире:

Ответ Турции

Обратите внимание! Эрдоган объяснил, за что Турция воюет в Сирии

После обстрела со стороны войск режима сирийского диктатора Башара Асада Турция начала активно наносить удары по сирийским войскам. В результате на северо-западе Сирии были нейтрализованы 56 бойцов армии Асада. На этом Турция не остановилась, а также уничтожила военную технику сирийцев.

Какую военную технику Асада уничтожили турки:

8 танков;

4 БТР;

5 гаубиц;

2 ракетные установки;

военный склад с химическим оружием;

2 автомобиля с ракетными установками, готовыми к запуску.

Что известно об атаке России на Турцию в Сирии?27 февраля, авиация сирийского диктатора Башара Асада атаковала турецкие войска в регионе Идлиб, в результате чего погибли 33 и получили ранения еще десятки военных.



После нападения Турция срочно созвала экстренное заседание НАТО и Совета безопасности ООН, а СМИ и эксперты начали говорить о возможности начала полномасштабной мировой войны.



Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.

Эрдоган Путину: Отойдите с дороги

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Президент Турции Реджеп Эрдоган 28 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации, которая сложилась в сирийском Идлибе. Лишь 29 февраля стали известны детали этого разговора.

Я открыто спросил Путина: "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако отойдите с дороги Турции",

– рассказал Эрдоган о своем диалоге с Путиным.

Кроме того, турецкий президент заявил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности, чтобы сохранить свои границы.

Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлибу ближайшее время.

В то же время, похоже, Россия не намерена "уйти с дороги". Там стал вопрос о том, что в Сирии делают турецкие военные и говорят, что они поддерживают террористов.

Подробнее – читайте в материале 24 канала.

Историческое соглашение США и Афганистана

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29 февраля США объявили о полном выводе американского военного контингента из Афганистана. Правда, это произойдет через 14 месяцев со дня подписания мирного соглашения между странами.

Для того, чтобы достичь согласия, американцам пришлось подписать соглашение с боевиками "Талибан" и вычеркнуть их из списка террористических организаций.



Подписание исторического документа / фото Getty images

Эта мирная сделка должна завершить 18-летнюю войну в Афганистане. На церемонии подписания присутствовал государственный секретарь США Майк Помпео, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представитель "Талибана" в Катаре Сухали Шахин.



Майк Помпео во время исторического события / фото Getty images

Детали исторического соглашения:

Документ называется "Совместная декларация для создания мира в Афганистане".

Соглашение предусматривает изъятие "Талибана" из списка террористических организаций Совета Безопасности ООН. США примут участие в налаживании диалога между Пакистаном и Афганистаном по этому вопросу.

В течении 135 дней после подписания мирного соглашения, США уменьшит свое военное присутствие в стране с 14 тысяч до 8,6 тысяч человек.

Через 14 месяцев с момента подписания соглашения США вместе с союзниками по НАТО полностью выйдут из Афганистана.

Важнейшая часть соглашения – это начало внутреннее афганистанского диалога с участием официального правительства в Кабуле и "Талибана". Эти переговоры будут проходить при посредничестве США и имеют за цель, среди прочего, освобождение значительного количества пленных с обеих сторон, а также создание условий для "достижения политического урегулирования и постоянного и длительного прекращения огня".

Больше о важности этого документа и войне в Афганистане – в материале 24 канала.

Марши памяти Немцова в России

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В России продолжают чтить память оппозиционного политика Бориса Немцова. Он погиб в центре Москвы 5 лет назад. Мужчину убили неподалеку Кремля 5 выстрелами в спину. Это убийство связывают с российским лидером Владимиром Путиным и его близким окружением.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге на улицы вышли тысячи людей. Они объединились в марше памяти Немцова.

Участники акций скандировали лозунги "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя – Борис Немцов", "Кадыров – позор России", "Свободу политзаключенным".

Москва. Шествие в память убитого пять лет назад Бориса Немцоваhttps://t.co/nnqSwF8iyb pic.twitter.com/4GEB6caXFW — Activatica (@Activatica) February 29, 2020

В Москве люди также возлагали цветы к месту убийства Немцова, расположенного на Большом Москворецком мосту. По некоторым подсчетам на акции памяти в столице России было более 22 тысяч человек.

Дань памяти #БорисНемцов, одному из выдающихся политических деятелей современной России, отважному защитнику демократии и свободы, убитому в Москве пять лет назад. Вместе со многими моими коллегами, в том числе европейскими. @EUinRussia pic.twitter.com/SRoqowjD3z — Pierre Lévy (@PierreLevyDiplo) February 27, 2020

В Санкт-Петербурге за участниками марша пристально следили правоохранители. Так, в центр Санкт-Петербурга власти стянули большое количество силовиков. Они сопровождают марш памяти, на который пришли более 4 тысяч человек. Участники шли по маршруту от станции метро "Горьковская" до Троицкой площади и завершили акцию возле Соловецкого камня.

Перед началом и после акции на Троицкой площади российские правоохранители задержали 6 активистов движения "Солидарность" и "Открытой России".

Больше фото и видео многотысячных акций в России – смотрите на сайте 24 канала.

Возвращение рыбаков

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В субботу, 29 февраля, в Украину вернулись четверо рыбаков, которых российские пограничники задержали 14 февраля в Азовском море. Тактическая группа морской охраны Государственной пограничной службы Украины обеспечила их сопровождение в порт Бердянска.



В Украину вернулись захваченные Россией моряки / фото ГПСУ

К расстоянию в почти 10 миль от порта Бердянска их сопровождали корабли пограничной службы ФСБ России. После приближения ранее задержанного судна украинские пограничники проверили все документы. Они установили, что это именно этот катер и именно эти моряки.

К слову, украинская сторона сразу вручила мужчинам штраф, поскольку до своего резонансного задержания Россией, они вышли в море с нарушением.



Захваченные Россией в Азовском море рыбаки уже в Украине / фото ГПСУ

Что с Папой?

Внимание – фейк! СМИ распространили фейк о коронавирусе у Папы Римского: что известно о состоянии Франциска

Папа Римский Франциск заболел и об этом стало известно еще накануне. Он отменил ряд мероприятий со своим участием вне Ватикана, однако принимает гостей в своей резиденции. В частности, 29 февраля он встретился с главой УГКЦ Святославом (Шевчуком).

Что касается болезни понтифика, то известно, что он заболел после встречи с многотысячной толпой верующих 26 февраля. После этого СМИ зафиксировали, как он чихает и кашляет, а уже потом появились изменения в его официальном графике.



Папа Римский заболел / фото Getty images

Более того – британские СМИ раздули фейк о том, что у Папы – коронавирус. Эту информацию решили подать на фоне вспышки инфекции в Италии. Источником дезинформации стал британский журнал MCM. Это быстро подхватили и распространили телеграмм-каналы.

Другая британская газета The Independent утверждает, что на сайт журнала осуществили хакерскую атаку и разместили фейковую новость о Папе.

Поэтому не волнуйтесь, с Папой все в порядке!