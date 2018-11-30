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      Нововведение для украинцев: внутренний и загранпаспорта можно оформить онлайн за 10 минут

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      Пока эта услуга доступна лишь в Киеве, где она успешно работает уже почти месяц, однако вскоре ею можно будет воспользоваться и в других городах.

      За рабочим столом, не выходя из дома, Виктория оформляет свой будущий загранпаспорт. Отныне документы для получения его и ID-карты можно заполнить онлайн на официальном сайте.

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      Для этого необходимо ввести номер идентификационного кода, персональные данные, указать возраст лица, для которого оформляется паспорт, после того необходимо получить QR-код, в котором скрыта вся информация, которая заполнялась. Данные не хранятся на серверах Государственной миграционной службы, все исключительно конфиденциально. Паспорт могут получить граждане в возрасте от 16, однако пока только в Киеве.

      "Дома все это сделать гораздо легче и удобнее, на все про все я потратила максимум 10 минут", – заверила Виктория.


      Время ожидания при оформлении паспорта дома

      Впоследствии с отпечатанным QR-кодом она направляется в миграционную службу, где работники проверяют данные. После исправления ошибок, берут отпечатки пальцев, образец подписи и делают фото.

      И после максимум десяти минут в кабинете Виктория уже спешит по своим делам. Следовательно, с новой услугой украинцы будут тратить меньше времени на оформление документов и стояние в очередях. И это не единственные преимущества.

      Особа также получает исчерпывающий перечень документов, которые она должно подать. Это очень важный момент, потому что это исключает любые вымогательства дополнительных справок непосредственно в подразделениях,
      – сказал начальник управления коммуникаций Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

      Сейчас услугой воспользовались уже более 700 украинцев.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Киева Новости Украины ID-карты Государственная миграционная служба
      Источник: 24 канал
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