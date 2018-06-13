Нововведение в Instagram: теперь в Stories можно делать покупки

В социальной сети Instagram добавили еще одну полезную функцию. Отныне покупать товары можно просто в Stories.

Об этом сообщает пресс-служба Instagram.

Так, бренды смогут добавлять к Stories специальную иконку в виде шопинг-сумки. Когда пользователь нажимает на эту иконку, то получает подробную информацию о товаре. А также купить эту продукцию. Для этого даже не нужно выходить из приложения.

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Ранее соцсеть провела исследование, которое показало, что Stories просматривают 300 миллионов человек в сутки. Одна из основных активностей заключается в получении информации о товарах.

Эта функция в настоящее время доступна для покупки брендов Adidas, Aritzia, Louis Vuitton и других.

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