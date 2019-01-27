Новозеландский боец спас человека от самоубийства

Новозеландский боец смешанных единоборств Джесси Харрисон спас человека, который хотел покончить жизнь самоубийством.

Харрисон возвращался с вечерней тренировки на автомобиле, когда заметил брошенную машину и человека, который намеревался прыгнуть с моста. Спортсмен немедленно затормозил и поспешил к незнакомцу.

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Как пишет Jiujitsutimes, Джесси завязал разговор с мужчиной – оказалось, что он хочет совершить суицид, потому что у него нет семьи. Харрисон в противовес его словам заявил, что жизнь все равно стоит того, чтобы жить. Затем к бойцу присоединились еще двое прохожих. Совместными усилиями им удалось перетянуть мужчину через перила.

"Это была не из тех попыток самоубийства, когда люди успокаиваются и остаются жить. Это был вопрос жизни и смерти. Безопасность этого человека зависела от того, насколько крепко мы его держали. Мы не могли рисковать ради его же безопасности", – сказал Джесси.

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