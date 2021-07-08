"Новую почту" оштрафовали на 325 миллионов за поврежденную посылку и обсчитанного клиента

Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325 миллионов гривен за 2 инцидента. Один из них касается поврежденной посылки, другой – обсчитанного клиента. Компания в ответ подала в суд.

В Госпродпотребслужбе предоставили разъяснения относительно проверок "Новой почты" в Харьковской области и наложенных штрафов.

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Жалоба на поврежденную посылку

Первый случай произошел 27 января 2021 года, когда в управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области обратился мужчина, который пожаловался на то, что аквариум, который доставляла "Нова пошта", пришел разбитый.

По его словам, компания отказалась компенсировать стоимость товара, указанную в почтовой декларации.

Законодательство предусматривает проведение проверки в таком случае. Поэтому 15 марта в отделение №49 пришли представители Госпродпотребслужбы. Однако выяснить, были ли нарушены права потребителя, не удалось, поскольку уполномоченное лицо – руководитель отделения – не предоставил необходимые документы. Их не представили и в течение 3 дней, определенных законодательством.

Штраф, предусмотренный в этом случае, составляет от 1 до 10% стоимости продукции, реализованной компанией за предыдущий календарный месяц. После этого 11 мая "Новой почте" прислали письмо с информацией о времени, дате и месте рассмотрения дела о наложении штрафных санкций.

Представители компании на рассмотрение дела не пришли. Поэтому 28 мая Госпродпотребслужбой в Харьковской области было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 151 миллион гривен.

Инцидент с обсчетом клиента

По состоянию на 7 июля "Новая почта" в суде оспаривает наложение штрафа. В компании заявляют, что и проверка, и оформление акта о штрафе прошли с нарушением законодательства.

Также в Госпродпотребслужбу 10 марта обратился мужчина который жаловался на то, что его обсчитали в отделении №3 в городе Чугуев.

Работники управления пришли туда 8 апреля. Однако и там им представители "Новой почты" не предоставили необходимых документов. Уже 2 июля в отношении отделения вынесли постановление о наложении взысканий в размере 174 миллиона гривен.

В целом сумма штрафа по 2 жалобам составляет 325 миллионов гривен.