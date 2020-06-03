Совет директоров МВФ определил дату, на которую назначено рассмотрение программы кредитования для Украины. Первый транш составит почти два миллиарда долларов и будет перечислен сразу после согласования руководством МВФ.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда, во время которого будут рассматривать украинскую программу финансирования запланировано на 9 июня. Именно эта дата указана в календаре совета на сайте фонда, пишет "Интерфакс-Украина".

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На этом заседании также оценят последствия предыдущей программы EFF, которую открыли в 2015 году. В то же время новая 18-месячная программа stand-by (SBA), что эквивалентна 5 миллиардам долларов, должна помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.

Новый транш направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь власти устранить последствия шока COVID-19,

– прокомментировала достигнутое соглашение руководительница команды МВФ на переговорах с Украиной Иванна Владкова Холлар.

Предполагается, что первый транш составит 1,9 миллиарда долларов, и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.

Положительное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству страны получить макрофинансовую помощь от Евросоюза в 500 миллионов евро и откроет кредит Всемирного банка на сумму до 1,0 миллиарда долларов.

Напомним, об изменении новой программы и сокращении ее срока стало известно лишь в мае.

Почему изменили программу

Предварительно обсуждали трехлетнюю программу на 5,5 миллиарда долларов. Однако в МВФ сказали, что за выполнение Украиной ряда условий, можно говорить даже о лучшем соглашении – 8 миллиардов долларов. Однако обсуждение происходило во время всемирного коронакризиса.

В результате Украина и МВФ отказались от программы расширенного кредитования EFF на 3 года и обратились к программе stand-by с меньшим финансированием и более коротким сроком – на 18 месяцев.

Подробнее о разнице программ советуем узнать в материале по ссылке.