Новые БпЛА Cosmolot Airlines: у ВСУ будет дрон по стандартам НАТО

Проект Cosmolot Airlines продолжает свою работу по уничтожению врага. Владельцы компании COSMOLOT Арнульф Дамерау и Сергей Потапов финансируют изготовление первой предсерийной модели БпЛА REX, которая соответствует стандартам НАТО full kill chain solution (полный цикл уничтожения цели).

COSMOLOT обеспечит Вооруженные Силы Украины комплексом устойчивого к средствам радиоэлектронной борьбы БпЛА REX, информирует 24 Канал. Комплекс будет состоять из 2 дронов, станции наземного управления и пусковой системы.

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Стоимость изготовления предсерийной модели составляет 12,5 миллиона гривен.

БпЛА REX устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы / Фото COSMOLOT

На что способен БпЛА REX

В чем эффективность дрона и почему его появление на фронте предоставляет оперативно-тактическое преимущество на поле боя?

БпЛА REX устойчив к РЭБ, обнаруживает, идентифицирует цели и быстро локализует их координаты.

Может самостоятельно выполнять разведку, доразведку, наблюдать в динамике и сопровождать движущуюся цель.

Дрон выбирает боеприпас различных типов в зависимости от цели и транслирует результаты ударов в режиме онлайн по защищенному каналу связи.

Мгновенно оценивает эффективность удара.

В 2023 году Cosmolot Airlines обеспечили несколько десятков подразделений ВСУ 50 модернизированными ударными БпЛА Punisher. После изготовления нового дрона REX комплекс передадут 58-й отдельной мотопехотной бригаде, а именно роте снайперов, которая осенью прошлого года уничтожила российскую станцию радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью более 200 миллионов долларов с помощью Punisher.

Эффективность проекта Cosmolot Airlines для ВСУ доказана на фронте неоднократно. Поэтому COSMOLOT продолжает усиливать войско современным инновационным оружием – уже по стандартам НАТО.



COSMOLOT продолжает усиливать украинскую армию современным оружием / Фото COSMOLOT

"Пути помощи COSMOLOT обеспечивают украинских защитников необходимым. Потому что, сидя в окопах и в сложных боях, наши воины не должны думать, где и как взять дрон, авто или другое снаряжение. Они не должны просить людей помочь и думать, как закрыть внеочередной сбор. Это должны делать мы, пока защитники рискуют жизнью. Мы – это украинский ответственный бизнес.COSMOLOT будет делать это и в дальнейшем. Мы только начали делать это вместе", – отметил Арнульф Дамерау, главный инвестор компании.