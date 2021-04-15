Российские пропагандисты 14 апреля опубликовали видео якобы обстрела Донецка. После этого они начали распространять информацию, что якобы в результате обстрела ВСУ погиб мужчина. Очевидно, доказательств этому нет.

Очередные фейки пропагандистов развенчал украинский военно-политический обозреватель и блогер Александр Коваленко.

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Вероятный обстрел Донецка

В Сети появилось видео, на котором якобы происходит обстрел пригорода Донецка. Его "снял" местный житель, а сами обстрелы якобы осуществляла украинская сторона. Александр Коваленко говорит, что оператор очень удачно разместился для съемки.

"Однако, несмотря на отличный вид "прямой наводкой" оператор не смог нормально снять, перевернув телефон не традиционно, как многие делают, не горизонтально, а вертикально, а под углом 45 градусов. Почему все видео снято именно в такой нетрадиционной форме? Явно не потому, что его автор – это подрастающий Терри Гиллиам, а потому, что при таком искажении сложнее определить направление прилета", – замечает военно-политический обозреватель.

Фейк о "гибели" местного жителя

Кроме того, российские СМИ написали, что ВСУ якобы обстреляли жилой дом. И якобы в результате обстрела по адресу Новороссийская, 15 погиб мужчина 1962 года рождения.

Но Александр Коваленко пишет, что псевдообстрелянный дом размещен в северной части Донецка, к востоку от Спартака, что в 3,3 километрах до линии фронта.

"В комнате, где погиб мужчина, а это была кухня, тоже нет следов от взрывов, но есть разбитое окно выхода на балкон. Выходит снайпер? Но, о каком снайпере на расстоянии 3,3 километра по пересеченной и с плотной застройкой местности может идти речь?", – замечает Коваленко.



Оккупанты придумали фейк, якобы военные ВСУ убили мужчину / Карта от Александра Коваленко

Через некоторое время российские СМИ рассказали, что обстреливали дом якобы из артиллерии калибром 122 миллиметра и даже опубликовали фото осколков. Однако следов попадания боеприпасов – нет.

Однако самое главное, где следы от воронки? Ведь по состоянию кухни с телом видно, что 122-миллиметровый боеприпас в нее не залетал. Итак, человека, по идее, должно было убить осколком. Но, повторяю вопрос, где место прилета?

– замечает Коваленко.



Фейк оккупантов о якобы убийстве мужчины / Фото Александра Коваленко

Также он добавляет, что фасад дома не поврежден, зато только разбито окно в квартире погибшего. То есть нет следов обстрела или осколков. По словам Коваленко, "полное игнорирование "журналистами" места прилета, а именно – воронки, говорит о том, что из обычной бытовухи, во время которой и было разбито стекло, пытаются белыми нитками сшить очередной фейк об обстрелах "карателями" Донецка".

Обратите внимание! Еще в начале апреля военная разведка Украины сообщала, что Россия завершает подготовку комплекса провокационных мероприятий. Их цель – расширить военное присутствие на Донбассе и продвинуться вглубь нашей страны.