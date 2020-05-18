Новые ослабления карантина в Италии: что на этот раз возобновило работу в стране
С 18 мая в Италии началась вторая фаза ослабления карантина. В частности, вновь заработали некоторые заведения сферы услуг и большинство магазинов. Кроме того, начали открываться церкви и соборы.
Вторая фаза ослабления сверхжесткого карантина в Италии
Италия первой в Европе ввела крайне жесткие карантинные ограничения еще в середине марта. 4 мая в стране завершилась фаза локдауна, и страна потихоньку начала возвращаться к жизни. А с 18 числа в Италии продолжили смягчать карантинные ограничения. Об этом пишет Corriere Della Sera.
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Что снова заработало в Италии с 18 мая
- рестораны,
- бары,
- парикмахерские,
- музеи,
- спортивные центры,
- большинство магазинов.
Правда, все эти заведения снова могут работать при условии соблюдения:
- жестких норм дистанции,
- правил гигиены.
Губернаторы и мэры также могут адаптировать правила под нужды регионов.
Относительно остальных рекомендаций, то они таковы:
- Людям, у кого температура превышает 37,5 градуса, запрещено выходить из дома.
- Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, можно выходить только при крайней необходимости.
- Обязательно соблюдать масочный режим в общественных местах обязательны маски.
- В местах покупки еды и одежды посетителей должны обеспечить одноразовыми перчатками.
- На входе в торговые центры будут измерять температуру.
В то же время документы о подтверждении неотложной цели поездки должны заполнять те, кто выезжает за пределы своего региона.
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Заработал Собор святого Петра в Ватикане
18 мая первую публичную мессу за время карантина провел Папа Римский Франциск. Служба прошла в Соборе святого Петра в Ватикане, который был закрыт в течение 70 дней. Посвящено мероприятие было 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.
Именно в Соборе святого Петра и похоронен предыдущий понтифик. Франциск провел мессу возле его захоронения. На мероприятии присутствовали 30 человек – все они придерживались дистанции. Кроме того, с 18 мая церкви возобновили работу на всей территории Италии. Правда, работают они также при условии, что верующие носят маски и придерживаются социальной дистанции.
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Ситуация с коронавирусом в Италии: коротко
- Италия стала первой европейской страной, которая лицом к лицу столкнулась с эпидемией коронавируса.
- Инфекция быстро распространилась по стране, в пик заболевания в больницах не хватало мест, а крематорий итальянского города Бергамо в один день оказался перегруженным: тела погибших от коронавируса пришлось вывозить за пределы города на военных грузовиках.
- Таким образом, Италия по своей неутешительной статистике быстро опередила Китай, откуда началась пандемия коронавируса.
- Более того, Италия долгое время лидировала в мире как по количеству инфицированных, так и по числу смертей.
- По состоянию на 18 мая Италия занимает 6 место в мире по числу инфицированных и 3 – по уровню смертности.
- За время эпидемии в Италии подтвердили 225 435 случаев COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 31 908 человек. В то же время выздороветь удалось 125 176 пациентам.