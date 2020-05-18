Новые ослабления карантина в Италии: что на этот раз возобновило работу в стране

С 18 мая в Италии началась вторая фаза ослабления карантина. В частности, вновь заработали некоторые заведения сферы услуг и большинство магазинов. Кроме того, начали открываться церкви и соборы.

Вторая фаза ослабления сверхжесткого карантина в Италии

Италия первой в Европе ввела крайне жесткие карантинные ограничения еще в середине марта. 4 мая в стране завершилась фаза локдауна, и страна потихоньку начала возвращаться к жизни. А с 18 числа в Италии продолжили смягчать карантинные ограничения. Об этом пишет Corriere Della Sera.

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Что снова заработало в Италии с 18 мая

рестораны,

бары,

парикмахерские,

музеи,

спортивные центры,

большинство магазинов.

Правда, все эти заведения снова могут работать при условии соблюдения:

жестких норм дистанции,



правил гигиены.

Губернаторы и мэры также могут адаптировать правила под нужды регионов.

Относительно остальных рекомендаций, то они таковы:

Людям, у кого температура превышает 37,5 градуса, запрещено выходить из дома.

Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, можно выходить только при крайней необходимости.

Обязательно соблюдать масочный режим в общественных местах обязательны маски.

В местах покупки еды и одежды посетителей должны обеспечить одноразовыми перчатками.

На входе в торговые центры будут измерять температуру.

В то же время документы о подтверждении неотложной цели поездки должны заполнять те, кто выезжает за пределы своего региона.

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Заработал Собор святого Петра в Ватикане

18 мая первую публичную мессу за время карантина провел Папа Римский Франциск. Служба прошла в Соборе святого Петра в Ватикане, который был закрыт в течение 70 дней. Посвящено мероприятие было 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.

Именно в Соборе святого Петра и похоронен предыдущий понтифик. Франциск провел мессу возле его захоронения. На мероприятии присутствовали 30 человек – все они придерживались дистанции. Кроме того, с 18 мая церкви возобновили работу на всей территории Италии. Правда, работают они также при условии, что верующие носят маски и придерживаются социальной дистанции.

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