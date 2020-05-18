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Новые ослабления карантина в Италии: что на этот раз возобновило работу в стране

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В Италии – новые послабления карантина: все, что известно
В Италии – новые ослабления карантина: открылись бары, рестораны и парикмахерские, открыли двери церкви / EPA

С 18 мая в Италии началась вторая фаза ослабления карантина. В частности, вновь заработали некоторые заведения сферы услуг и большинство магазинов. Кроме того, начали открываться церкви и соборы.

Вторая фаза ослабления сверхжесткого карантина в Италии

Италия первой в Европе ввела крайне жесткие карантинные ограничения еще в середине марта. 4 мая в стране завершилась фаза локдауна, и страна потихоньку начала возвращаться к жизни. А с 18 числа в Италии продолжили смягчать карантинные ограничения. Об этом пишет Corriere Della Sera.

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Что снова заработало в Италии с 18 мая

  • рестораны,
  • бары,
  • парикмахерские,
  • музеи,
  • спортивные центры,
  • большинство магазинов.

Правда, все эти заведения снова могут работать при условии соблюдения:

  • жестких норм дистанции,
     
  • правил гигиены.

Губернаторы и мэры также могут адаптировать правила под нужды регионов.

Относительно остальных рекомендаций, то они таковы:

  • Людям, у кого температура превышает 37,5 градуса, запрещено выходить из дома.
  • Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, можно выходить только при крайней необходимости.
  • Обязательно соблюдать масочный режим в общественных местах обязательны маски.
  • В местах покупки еды и одежды посетителей должны обеспечить одноразовыми перчатками.
  • На входе в торговые центры будут измерять температуру.

В то же время документы о подтверждении неотложной цели поездки должны заполнять те, кто выезжает за пределы своего региона.

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Заработал Собор святого Петра в Ватикане

18 мая первую публичную мессу за время карантина провел Папа Римский Франциск. Служба прошла в Соборе святого Петра в Ватикане, который был закрыт в течение 70 дней. Посвящено мероприятие было 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.

Именно в Соборе святого Петра и похоронен предыдущий понтифик. Франциск провел мессу возле его захоронения. На мероприятии присутствовали 30 человек – все они придерживались дистанции. Кроме того, с 18 мая церкви возобновили работу на всей территории Италии. Правда, работают они также при условии, что верующие носят маски и придерживаются социальной дистанции.

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Ситуация с коронавирусом в Италии: коротко

  • Италия стала первой европейской страной, которая лицом к лицу столкнулась с эпидемией коронавируса.
  • Инфекция быстро распространилась по стране, в пик заболевания в больницах не хватало мест, а крематорий итальянского города Бергамо в один день оказался перегруженным: тела погибших от коронавируса пришлось вывозить за пределы города на военных грузовиках.
  • Таким образом, Италия по своей неутешительной статистике быстро опередила Китай, откуда началась пандемия коронавируса.
  • Более того, Италия долгое время лидировала в мире как по количеству инфицированных, так и по числу смертей.
  • По состоянию на 18 мая Италия занимает 6 место в мире по числу инфицированных и 3 – по уровню смертности.
  • За время эпидемии в Италии подтвердили 225 435 случаев COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 31 908 человек. В то же время выздороветь удалось 125 176 пациентам. 

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Франциск Папа Римский Ватикан Религия Торговля
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