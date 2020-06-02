В деле об изнасиловании в Кагарлыке пока фигурируют двое подозреваемых – полицейские из местного отделения. Но этот перечень может быть расширен, ведь проводится проверка участка и каждого должностного лица в нем. Кроме того, оба задержанных полицейских вину не признают: мол, женщина согласилась на секс добровольно.

Об этом рассказал журналистам руководитель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, пишет Интерфакс-Украина .

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О новых подозреваемых в Кагарлыке

Проверка работников отделения полиции продолжается

В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых по этому делу расширится: там не только двое,

– сказал Монастырский.

И добавил, что по делу изнасилования в Кагарлыке происходит проверка каждого должностного лица запятнанного инцидентом отделения полиции: "От руководителя к дежурному". Проверяют, собственно, насколько они соответствуют своим служебным полномочием и выполняют ли свои обязанности.

Знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы? Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ,

– отметил Монастырский.

Отвечать должны и те, кто знал о преступлении, но не прекратил его

К ответственности также могут привлечь полицейских, которые были свидетелями резонансного преступления.

Другими фигурантами дела могут быть люди (работники милиции), что во время совершения преступления были в помещении отделения, могли слышать выстрелы, знать о преступлении, но не прекратили его. " Это – покрытие тяжкого и особо тяжкого преступления ", – считает нардеп.

Задержанные Кузив и Сулима вины так и не признают

По словам Монастырского, в прокуратуре подтвердили, что задержанные полицейские Кузив и Сулима не признают свою вину: они утверждают, что женщина сама согласилась на секс.

В конце июня, добавим, комитет ВРУ по поводу преступления в Кагарлыке будет заседать повторно.

Коротко о преступлении в Кагарлыке

23 мая 26-летнюю женщину вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля в Кагарлыке. Но вместо допроса ее избили и неоднократно насиловали в течение девяти часов двое местных полицейских. Соответствующее заявление женщина подала в полицию на следующий день.

25 мая по подозрению в изнасиловании задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевщины: 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму.