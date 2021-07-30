Заявление разместили на сайте "Новой почты" в день инцидента. В нем рассказали о новых правилах безопасности компании.

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Почему нужны изменения правил

Взрывы назвали тревожным сигналом настроений в обществе. Чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, в компании сделали список того, что планируют изменить.

Вопрос безопасности важен для "Новой почты". Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства,

– сказали в компании.

Будут проверять рентгеном

На всех терминалах и депо планируют установить рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов. Такая практика уже была в компании. Однако только на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове.

Сотрудничество с кинологами

Также сказали, что начнут сотрудничать с профессиональными кинологическими службами. Это будут делать во всех регионах, чтобы выявлять подозрительные посылки и грузы.

Проверка клиентов

"Новая почта" планирует внедрить процесс полной идентификации клиентов, это нужно для предотвращения отправки подозрительных посылок. Речь идет о подставных или несуществующих людях

Коротко о взрывах