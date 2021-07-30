Заявление разместили на сайте "Новой почты" в день инцидента. В нем рассказали о новых правилах безопасности компании.
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Почему нужны изменения правил
Взрывы назвали тревожным сигналом настроений в обществе. Чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, в компании сделали список того, что планируют изменить.
Вопрос безопасности важен для "Новой почты". Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства,
– сказали в компании.
Будут проверять рентгеном
На всех терминалах и депо планируют установить рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов. Такая практика уже была в компании. Однако только на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове.
Сотрудничество с кинологами
Также сказали, что начнут сотрудничать с профессиональными кинологическими службами. Это будут делать во всех регионах, чтобы выявлять подозрительные посылки и грузы.
Проверка клиентов
"Новая почта" планирует внедрить процесс полной идентификации клиентов, это нужно для предотвращения отправки подозрительных посылок. Речь идет о подставных или несуществующих людях
Коротко о взрывах
- Сначала взорвался почтомат "Новой почты" в торговом центре на Оболони в Киеве.
- Впоследствии аналогичная ситуация случилась в Одессе на улице Николаевская дорога, 170а.
- Туда сразу поехали следователи и взрывотехники.
- Специалисты установили, что в ящики поставили самодельные взрывные устройства.
- Они были сделаны из батареи, таймера, петарды, бумаги и полиэтилена.
- Впоследствии открыли уголовное производство по статье об уничтожении имущества взрывом.
- Если виновных найдут, им грозит до 10 лет тюрьмы.