Новые правила в Харьковском зоопарке: чтобы посетить, надо иметь идентификационный код

Обновленный Харьковский зоопарк откроют 23 августа на День города. Теперь, чтобы посетить его надо предварительно зарегистрироваться с помощью идентификационного кода. Это позволит жителям Харькова войти бесплатно.

Новые правила по посещению сообщил директор зоопарка Алексей Григорьев. Об этом рассказали в эфире одного из украинских телеканалов 16 августа.

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Наконец откроют

Теперь в зоопарке будут действовать новые правила, особенно на первом этапе. Директор зоопарка говорит, что реконструкция длилась долгое время и потратили много усилий. Со своей стороны харьковчане тоже должны делать определенные шаги. Местные должны посещать зоопарк по правилам.

Парк закрыли на реконструкцию еще в 2016 году. Руководство обещает "Тропу тигра", японских макак, пятнистых оленей и филинов. Также будут утки каролинки, мандаринки и волки с рысями.

Самое важное изменение – вход в зоопарк по предварительной регистрации. Как это сделать:

Войти на сайт через мобильный или компьютер. Также это можно сделать через терминал.

Внести свои данные: идентификационный код, номер телефона и дату рождения.

Тогда выбрать экскурсию, которая больше всего нравится.

Когда осветит календарик, выбрать день и время.

После осветит маршрут, через который будет проходить экскурсия. На первом этапе это две: "Тропа тигра" или "Африканская саванна". Регистрироваться можно с 9 утра каждые 30 минут.

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Надо прийти вовремя

В зоопарк нужно прийти вовремя. Тогда на входе показать мобильный в турникете, чтобы он просканировал данные. Там же показать входной билет, купленный в терминале или в приложении "ПриватБанк".

Алексей Григорьев говорит, что идентификационный код нужен, чтобы подтвердить, является ли посетитель харьковчанином. При таких условиях, он может пройти бесплатно.

Если у посетителя есть "карточка харьковчанина", то ее будет достаточно, чтобы войти в зоопарк.