09:45
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Новые бюджетные смартфоны от TP-Link вышли на украинский рынок

92 Читати новину українською
Смартфон TP-Link Neffos X9
Смартфон TP-Link Neffos X9 / https://gagadget.com

Компания TP-Link представила на украинском рынке свои новые смартфоны: Neffos X9 и Neffos C9A. Устройства получили большой безрамочный дизайн и при этом доступную цену.

Об этом сообщает издание gagadget.com.

Так, TP-Link Neffos X9 получил 5,99-дюймовый экран FullView с разрешением HD + (1440x720 пикселей). В целом экран в соотношении к передней панели занимает 86,4%. Аппарат работает на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6750. Он получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Он имеет двойную основную камеру с модулями на 13 и 5 Мп, селфи-камера имеет 8 Мп.

Читайте также: Как будет выглядеть бюджетный iPhone 9: в сети опубликовали фото

Устройство работает на аккумуляторе емкостью 3060 мАч. Модель TP-Link Neffos X9 стоит 5000 гривен.

Младшая версия TP-Link Neffos C9A тоже получила HD-дисплей на 5,99 дюймов с соотношением сторон 18: 9. При этом смартфон оснастили более слабым процессором – 4-ядерным MediaTek MT6739WW на 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ.

TP-Link Neffos X9

TP-Link Neffos X9 стоит 5 тысяч гривен

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. При этом смартфон получил лучшую батарею – емкость составляет 3840 мАч. Его рекомендованная стоимость составляет 3700 гривен.

Обе модели поддерживают две SIM-карты и сети 4G LTE. Смартфоны от TP-Link поступят в продажу уже в сентябре.

TP-Link Neffos C9A

Смартфоны поступят в продажу в сентябре

Больше новостей из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
сегодня, 08:40 Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
2 августа, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
2 августа, 21:03 ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей популярных брендов
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 августа, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
2 августа, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук