Новые бюджетные смартфоны от TP-Link вышли на украинский рынок

Компания TP-Link представила на украинском рынке свои новые смартфоны: Neffos X9 и Neffos C9A. Устройства получили большой безрамочный дизайн и при этом доступную цену.

Об этом сообщает издание gagadget.com.

Так, TP-Link Neffos X9 получил 5,99-дюймовый экран FullView с разрешением HD + (1440x720 пикселей). В целом экран в соотношении к передней панели занимает 86,4%. Аппарат работает на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6750. Он получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Он имеет двойную основную камеру с модулями на 13 и 5 Мп, селфи-камера имеет 8 Мп.

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Устройство работает на аккумуляторе емкостью 3060 мАч. Модель TP-Link Neffos X9 стоит 5000 гривен.

Младшая версия TP-Link Neffos C9A тоже получила HD-дисплей на 5,99 дюймов с соотношением сторон 18: 9. При этом смартфон оснастили более слабым процессором – 4-ядерным MediaTek MT6739WW на 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ.

TP-Link Neffos X9 стоит 5 тысяч гривен

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. При этом смартфон получил лучшую батарею – емкость составляет 3840 мАч. Его рекомендованная стоимость составляет 3700 гривен.

Обе модели поддерживают две SIM-карты и сети 4G LTE. Смартфоны от TP-Link поступят в продажу уже в сентябре.

Смартфоны поступят в продажу в сентябре

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