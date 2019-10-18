Новые дела против Пашинского: екс-нардепа могут судить за совершение ряда других преступлений

Бывший нардеп Сергей Пашинский фигурирует в ряде уголовных производств. Однако кроме них его могут привлечен к ответственности за совершение и других преступлений. На неделе против Пашинского зарегистрировали три новых уголовных дела.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Это дело длительное время было, условно говоря, на паузе... Сейчас есть возможность двигать дальше это дело в процессуальном смысле... Прокуроры завтра в судебном заседании должны доказать риски, которые являются основанием для дальнейшего содержания под стражей этого бывшего народного депутата,

– сказал Рябошапка.

Что касается других обвинений в адрес Пашинского, генпрокурор отметил, что на этой неделе было зарегистрировано "как минимум три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат. И кроме того есть достаточно материалов в органах досудебного расследования, в частности НАБУ, которые уже расследуются и фигурировать в них может быть Пашинский".

Поэтому довольно много действий, которые можно инкриминировать в виде подозрения. Они могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем,

– отметил генпрокурор.

Напомним, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Пашинскому - содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Поэтому, пока нардеп должен пробыть в тюрьме как минимум до 4 декабря.

Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?Екснардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, ексдепутат выстрелил в ногу своему нападающему.

Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены.