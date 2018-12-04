Новые дома – только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон

4 декабря депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает запрет вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства.

За соответствующий законопроект №7370 о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" проголосовало 230 народных депутатов.

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#Рада8 прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" #ЗП7370

https://t.co/GfLSAlF3uQ pic.twitter.com/Ur3xyf6piu — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 4 грудня 2018 р.

Этот проект закона имеет целью регулировать усиление защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Как пояснил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, законопроект предлагает запретить вводить в эксплуатацию новые построенные жилые дома и общественные объекты, если в них не предусмотрены пандусы или иное безбарьерное пространство.

Чиновник анонсировал уже утвержденные Министерством новые государственные строительные нормы (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", который должен вступить в действие уже весной 2019-го.

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Напомним, с 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) по фасадной теплоизоляции.