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Новые флагманы от компании Sony поразили автономностью: результаты тестов

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Новые флагманы от компании Sony поразили автономностью
Новые флагманы от компании Sony поразили автономностью

Новинки от Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact продемонстрировали отличные результаты автономности. Стоит отметить, что телефоны сравнили как с более старыми моделями компании, так и с другими флагманами на рынке.

Данные исследования приводит Prostotex.

Новые модели смартфонов от Sony традиционно продемонстрировали отличные результаты в тесте на автономность гаджетов. Стоит отметить, что флагманы XZ2 и XZ2 Compact имеют более емкие батареи, чем их предшественники – XZ1 и XZ1 Compact.

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Смартфон Xperia XZ2 показал отличный результат автономной работы - почти 9 часов. Уменьшенная копия флагмана XZ2 Compact имеет еще лучший результат – 9 часов 13 минут автономной работы.

По сравнению с более старыми версиями этой линейки Sony – XZ1 и XZ1 Compact, то новая модель XZ2 превзошла результаты своего предшественника, а вот XZ2 Compact несколько уступает предыдущей версии, которая в автономном режиме может проработать 11 часов 19 минут. Скорее всего, это связано с экраном: новая модель имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2160 пикселей, в то время как XZ1 Compact оснащен 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением 720х1280 пикселей.

Дослідження автономності нових флагманів від Sony

Исследование автономности новых флагманов от Sony

А вот по сравнению с большинством других флагманов на рынке – компаний Apple и Samsung – новый дуэт от Sony показал очень высокие результаты. К примеру, некоторые смартфоны от других производителей в среднем могут проработать в автономном режиме от 8 до 8,5 часов.

Теги: смартфон Техно
Источник: 24 Канал
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