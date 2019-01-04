13:41
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, 3 января
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, 3 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Новые ГСН о инклюзивности зданий в Украине: когда он заработает и что изменится

      16 Читати новину українською

      Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обнародовало новые государственные строительные нормы относительно обязательного создания безбарьерного пространства для маломобильных людей.

      Новые ГСН "Здания и сооружения. Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения" вступят в силу с 1 апреля 2019 года. 29 декабря 2018 года они были опубликованы в Информационном бюллетене Минрегиона.

       Смотрите также: Как работает инклюзивное образование в украинских школах

      По данным Госстата, на сегодня в Украине проживает примерно 3 миллиона человек с инвалидностью, 80% из них являются работоспособными и активными. Однако, часто из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры они не могут реализовать свои возможности.

      Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, новый ГСН доступность зданий содержит примерно 100 качественных изменений для безопасности и комфорта, в первую очередь, людей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственной деятельности и других маломобильных лиц (людей преклонного возраста, родителей с детьми и беременных).

      Согласно новым нормам, все здания и сооружения в Украине, а также необходимая инфраструктура должны проектироваться с элементами доступности.

      Читайте также: В центре Киева подземные переходы оборудуют лифтами для людей с инвалидностью

      Не менее 10% мест в гостиничных номерах должны быть безбарьерными, а общественные заведения должны быть оборудованы достаточным количеством санузлов, предусмотренных для людей с инвалидностью.

      ДБН закон мінрегіон інклюзивність

      Новые ГСН о инклюзивности зданий вступят в силу в Украине 1 апреля 2019 года

      Спортивные учреждения теперь должны проектировать с обязательным учетом потребностей людей с инвалидностью, а концертные залы, театры и музеи должны обустроить беспрепятственный доступ.

      дбн доступність інклюзивність норми

      Спортивные сооружения должны проектироваться с обязательным учетом потребностей людей с инвалидностью

      В общественных местах должно быть предусмотрено обязательное дублирование текстом и знаками важной информации, а для людей с нарушением зрения должны быть оборудованы специальные тактильные напольные полосы и информационные таблички, продублированные шрифтом Брайля.

      ДБН споруди будівлі Мінрегіон закон

      Для людей с нарушением зрения должны быть предусмотрены тактильные или визуальные средства доступности

      Напомним, 4 декабря депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает запрет вводить в эксплуатацию вновь построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Минрегион Законодательство Строительство ГСН Инклюзивность Фотоновости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      сегодня , 13:30 Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      Павло Казарін 40
      Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      сегодня , 12:01 Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      Наталія Заболотна 236
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитать
      сегодня , 11:03 Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитать
      Євгенія Мазур 116
      Куда вложить деньги, чтобы не прогадать
      сегодня , 10:01 Куда вложить деньги, чтобы не прогадать
      Ірина Поліщук 478
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук