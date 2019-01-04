Новые ГСН о инклюзивности зданий в Украине: когда он заработает и что изменится

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обнародовало новые государственные строительные нормы относительно обязательного создания безбарьерного пространства для маломобильных людей.

Новые ГСН "Здания и сооружения. Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения" вступят в силу с 1 апреля 2019 года. 29 декабря 2018 года они были опубликованы в Информационном бюллетене Минрегиона.

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По данным Госстата, на сегодня в Украине проживает примерно 3 миллиона человек с инвалидностью, 80% из них являются работоспособными и активными. Однако, часто из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры они не могут реализовать свои возможности.

Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, новый ГСН доступность зданий содержит примерно 100 качественных изменений для безопасности и комфорта, в первую очередь, людей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственной деятельности и других маломобильных лиц (людей преклонного возраста, родителей с детьми и беременных).

Согласно новым нормам, все здания и сооружения в Украине, а также необходимая инфраструктура должны проектироваться с элементами доступности.

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Не менее 10% мест в гостиничных номерах должны быть безбарьерными, а общественные заведения должны быть оборудованы достаточным количеством санузлов, предусмотренных для людей с инвалидностью.

Новые ГСН о инклюзивности зданий вступят в силу в Украине 1 апреля 2019 года

Спортивные учреждения теперь должны проектировать с обязательным учетом потребностей людей с инвалидностью, а концертные залы, театры и музеи должны обустроить беспрепятственный доступ.

Спортивные сооружения должны проектироваться с обязательным учетом потребностей людей с инвалидностью

В общественных местах должно быть предусмотрено обязательное дублирование текстом и знаками важной информации, а для людей с нарушением зрения должны быть оборудованы специальные тактильные напольные полосы и информационные таблички, продублированные шрифтом Брайля.

Для людей с нарушением зрения должны быть предусмотрены тактильные или визуальные средства доступности

Напомним, 4 декабря депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который предусматривает запрет вводить в эксплуатацию вновь построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства.

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