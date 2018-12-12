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      Новые ГСН о плотности застроек: от чего теперь зависит высотность строительства в Украине

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      Новые ГСН о плотности и высотности строительства в Украине
      Новые ГСН о плотности и высотности строительства в Украине / unsplash.com

      В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ напомнили, от чего теперь зависит допустимый процент застройки земельных участков при размещении новых жилых домов.

      Соответствующие государственные строительные нормы начали действовать с 1 сентября 2018 года.

      Читайте также: В Украине появились новые строительные нормы освещения и канализации: что они предусматривают

      Они предусматривают, что максимально допустимый процент жилой застройки земельных участков при размещении новых жилых домов зависит от их этажности.

      Раньше любые ограничения этажности жилой застройки в Украине отсутствовали. Из-за этого появился не один микрорайон с хаотичной или сплошной застройкой по всему периметру земельного участка.

      В Минрегионе отмечают, что в новых ГСН четко прописан максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от количества этажей.

      Чем выше этажность, тем меньший процент земельного участка отводится на саму застройку и больший на обустройство прилегающей территории, ведь большее количество жителей будет проживать в таких домах,
      – пояснил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

      По словам чиновника, соблюдение этой нормы будет способствовать повышению комфорта проживания и качества жизни людей и предотвратит хаотичную застройку в украинских городах.

      Согласно новой ГСН, застройщик должен придерживаться четко рассчитанных показателей предельных параметров застройки:

      ДБН будівництво висотність щільність
      Новые строительные нормы о плотности и высотности строительства в Украине

      Например, если в городе планируют построить 11-этажную высотку, то сам дом должен занимать не более 30% участка, отведенного под застройку. Остальные 70% территории должны быть отведены на обустройство зон отдыха, детских площадок и зеленых насаждений.

      Если проект предусматривает строительство нескольких жилых домов разной высотности, то берется их средняя этажность.

      Эта норма касается исключительно нового строительства. Во время реконструкции уже существующих жилых кварталов ее в расчет брать не будут.

      Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Строительство Новости недвижимости ГСН Минрегион Законодательство
      Источник: 24 канал
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