Новые ГСН о плотности застроек: от чего теперь зависит высотность строительства в Украине

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ напомнили, от чего теперь зависит допустимый процент застройки земельных участков при размещении новых жилых домов.

Соответствующие государственные строительные нормы начали действовать с 1 сентября 2018 года.

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Они предусматривают, что максимально допустимый процент жилой застройки земельных участков при размещении новых жилых домов зависит от их этажности.

Раньше любые ограничения этажности жилой застройки в Украине отсутствовали. Из-за этого появился не один микрорайон с хаотичной или сплошной застройкой по всему периметру земельного участка.

В Минрегионе отмечают, что в новых ГСН четко прописан максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от количества этажей.

Чем выше этажность, тем меньший процент земельного участка отводится на саму застройку и больший на обустройство прилегающей территории, ведь большее количество жителей будет проживать в таких домах,

– пояснил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

По словам чиновника, соблюдение этой нормы будет способствовать повышению комфорта проживания и качества жизни людей и предотвратит хаотичную застройку в украинских городах.

Согласно новой ГСН, застройщик должен придерживаться четко рассчитанных показателей предельных параметров застройки:



Новые строительные нормы о плотности и высотности строительства в Украине

Например, если в городе планируют построить 11-этажную высотку, то сам дом должен занимать не более 30% участка, отведенного под застройку. Остальные 70% территории должны быть отведены на обустройство зон отдыха, детских площадок и зеленых насаждений.

Если проект предусматривает строительство нескольких жилых домов разной высотности, то берется их средняя этажность.

Эта норма касается исключительно нового строительства. Во время реконструкции уже существующих жилых кварталов ее в расчет брать не будут.

Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.



ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.