Новые iPhone одолжат несколько функций у Samsung Galaxy Note 9

Компания Apple решила повысить привлекательность своих новых моделей iPhone, поэтому добавит к устройствам несколько функций, которые ранее получил флагман Samsung Galaxy Note 9.

Об этом сообщает TrendForce, передает tehnot.com.

В частности, две новые модели iPhone получат OLED-экраны и будут поддерживать стилус Apple Pencil, который ранее был доступен только для iPad.

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Также обе модели с OLED-экраном получат до 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, будут доступны модификации с 64 и 256 ГБ флеш-памяти.

Как предполагают журналисты, самый бюджетный iPhone с 2018 получит 3 ГБ оперативной памяти от 699 долларов (18 800 гривен). Две другие модели получат 4 ГБ оперативной памяти и будут стоить от 899 – 949 долларов (24 200 – 25 600 гривен).

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