Новые "Люди в черном": первые кадры со съемок
В сети показали первые кадры со съемок продолжения фантастического экшена "Люди в черном".
Одно из фото опубликовал в Twitter редактор сайта Geeks WorldWide, специализирующегося на комиксах, играх и фильмах.
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На снимке изображены Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, которые исполняют главные роли в фильме.
"Агент H и Em в "Люди в черном", – подписал кадр журналист Кристофер Марк.
К слову, Крис и Тесса уже снимались вместе в ленте "Тор 3: Рагнарок".
Крис и Тесса в фильме "Тор 3: Рагнарок"
Другие фото опубликовало издание Just Jared.
Крис Хемсворт исполнит главную роль в "Людях в черном"
Также в фильме снимутся Лиам Нисон, Рэйф Сполл и Эмма Томпсон, которая сыграла агента O в третьей части. Фильм выйдет в прокат в июне 2019 года.
Исполнительным продюсером новых Людей в черном выступает Стивен Спилберг. Ленту называют перезагрузкой оригинальной серии, однако пока нет никаких подробностей.
"Люди в черном" – это американская научно-фантастическая кинокомедия. Первый фильм с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышел в 1997 году. Тогда лента получила бешеные рейтинги и популярность. Впоследствии актеры сыграли в двух продолжениях, вышедших в 2002 и 2012 годах.