Новые "Люди в черном": первые кадры со съемок

В сети показали первые кадры со съемок продолжения фантастического экшена "Люди в черном".

Одно из фото опубликовал в Twitter редактор сайта Geeks WorldWide, специализирующегося на комиксах, играх и фильмах.

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На снимке изображены Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, которые исполняют главные роли в фильме.

"Агент H и Em в "Люди в черном", – подписал кадр журналист Кристофер Марк.

FIRST LOOK: Agent H and Em in MEN IN BLACK. pic.twitter.com/3nURaHsXyl — Christopher Marc (@_ChristopherM) 28 липня 2018 р.

Tessa Thompson in a Tie. RT for blessings. pic.twitter.com/vKXZ8RvFPF — Valerie Vza Complex (@ValerieComplex) 28 липня 2018 р.

К слову, Крис и Тесса уже снимались вместе в ленте "Тор 3: Рагнарок".

Крис и Тесса в фильме "Тор 3: Рагнарок"

Другие фото опубликовало издание Just Jared.

Крис Хемсворт исполнит главную роль в "Людях в черном"

Также в фильме снимутся Лиам Нисон, Рэйф Сполл и Эмма Томпсон, которая сыграла агента O в третьей части. Фильм выйдет в прокат в июне 2019 года.

Исполнительным продюсером новых Людей в черном выступает Стивен Спилберг. Ленту называют перезагрузкой оригинальной серии, однако пока нет никаких подробностей.

"Люди в черном" – это американская научно-фантастическая кинокомедия. Первый фильм с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышел в 1997 году. Тогда лента получила бешеные рейтинги и популярность. Впоследствии актеры сыграли в двух продолжениях, вышедших в 2002 и 2012 годах.