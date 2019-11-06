Новые налоговые законы: для чего это властям и как повлияет на обычных покупателей

Для чего власти приняли новые налоговые законы, что они предусматривают и стоит ли волноваться обычным потребителям – в программе "Сложные вопросы" с Татьяной Остриковой рассказали председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов и председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан .

Предприниматели протестовали под Офисом Президента, поскольку считают, что новые налоговые законы, недавно принятые властью, могут поставить под угрозу существование упрощенной системы налогообложения: ФЛП и рынки закроются, и это будет на руку крупным сетям. А цены на товары могут подорожать.

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Власти же уверяют: законы приняли, чтобы заставить предпринимателей работать "в белую", детенизировать экономику, побороть контрабанду. И убеждают: притеснений малого бизнеса на практике не будет. Через "налоговое сито" хотят просеять именно крупный бизнес, который маскируется под ФЛП. Это когда, например, крупный интернет-магазин техники разделен на несколько ФЛП, не ведет учета и не платит полностью налогов.

Однако сами предприниматели не согласны с такими новациями, ведь они нуждаются в дополнительной бухгалтерии и отчетности. А это, по их словам, неподъемные расходы. Более того, кассовые аппараты не были бы такими страшными, если бы не проверки, взятки, и огромные штрафы за любое мелкое нарушение. Наконец, есть и третья сторона – обычные покупатели и потребители. Как эти изменения повлияют на карманы украинцев – читайте дальше.

Для чего нужны эти законы

Сергей Верланов: Основные цели законопроекта, это конечно, расширение "белой" экономики и уменьшение "серой". Во-вторых, это борьба с контрабандой. И третье – это облегчение жизни бизнеса путем введения электронных РРО. Они проще, дешевле, быстрее. Любой бизнес может воспользоваться решением, которое ему предлагает государство, или теми, которые сам себе выберет.

Что такое РРОЭто – регистраторы расчетных операций. Они же кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

Какие риски существуют для предпринимателей и потребителей

Оксана Продан: Два закона, которые уже вступили в силу, однозначно выбивают упрощенную систему. Если говорить, например, о предотвращении дробления. Надо просто увеличить на второй группе оборот в 4,5 – 5 миллионов. Также увеличить на третьей группе оборот. И не надо будет дробиться.



Что известно об Оксане Продан

Оксана Продан: Второй пункт – борьба с контрабандой. Ну, 14 тысяч таможенников есть, приведите их в чувство. Понимаю, что это не вопрос фискальной, налоговой служб. Этот вопрос таможни.

Но мы говорим сейчас о государстве. Невозможно говорить о борьбе в какой-то части в то время, когда на входе контрабанда остается в том же виде, как и раньше.

Ну и упрощение кассовых аппаратов. Сейчас проходит тестирование. Налоговая служба дает возможность попробовать, как это происходит.

Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать• Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшения давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".

• Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

• Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

• Также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

• Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

Оксана Продан: Но есть еще такие смешные вещи, казалось бы. Например, программа требует КВЭД к каждому товару. Если я предприниматель и у меня нет его номера, я его должна где-то найти, ввести. Затем на каждый товар надо наклеить штрих. Это огромная работа, огромные затраты. И времени, и заработная плата, и электричество.

Те упрощения в самом деле приведут к единственному: увеличению цен. К уменьшению количества маленьких предпринимателей и, соответственно, с возможностями крупному бизнесу монополизировать рынки и увеличить цены.

Вопрос сейчас не о предпринимателях, не о бизнесе или не бизнесе. А о том, будут ли крупные сети продавать товары по тем ценам, которые захотят? Почему сегодня люди выбирают не рынок, а большой магазин? Там лучшие условия для покупки, есть больший выбор и там могут быть консультанты. Почему идут на рынок? Прежде всего, потому что там дешевле. Так вот, этой дешевой продукции может не стать. Будет только монополия большого рынка. Соответственно будет еще дороже. И ассортимент будет понемногу уменьшаться.

Сергей Верланов: Эти законы не направлены на фискализацию, ухудшение правил или на изменение упрощенной системы налогообложения. Более того, этими законами по второй группе увеличивается лимит с 1 до 2,5 миллионов. Этот закон не распространяется полностью на первую группу.



Что известно о Сергее Верланове

Сергей Верланов: То есть торговля на рынках и бытовые услуги не потребуют РРО. Третья группа это как правило сложные услуги – юридические или IТ. Они фактически будут учитываться так же, как сегодня. Поэтому, по моему мнению, эти законы прежде всего не направлены на дополнительное бремя, на смену правил относительно учета товаров.

Учет товаров является обязательным только для исключительных видов деятельности, это было депутатами доработано между первым и вторым чтением.

Это торговля под акцизными товарами, сложными бытовыми, лекарственными средствами. Для других физических лиц-предпринимателей учет товаров будет опциональным.

Как в магазинах отслеживать незаконный товар

Очень часто звучит, что через ФЛП или через рынки реализуется товар, незаконно ввозимый. Поэтому в Верховной Раде решили бороться с контрабандным товаром не из таможни, а через магазины.

Сергей Верланов: Это все комплексный подход. Поскольку любые попытки борьбы с контрабандой они упираются или выходят на аргумент: "как мы можем бороться с контрабандой, когда в Украине существует способ продавать товары любым образом без подтверждающих документов.

Идея и концепция, заложенные в этот закон в части борьбы с контрабандой – это сделать невозможным продажу особо рискованных групп товаров. Таких, как: сложная бытовая техника, лекарственные средства, автозапчасти по перечню Кабмина.

Тогда, мы будем видеть, как государство, объемы налогооблагаемых операций или простым языком – объемы товаров. Если в Украину было ввезено 1000 определенных запчастей, например, амортизаторов к определенной модели автомобиля, а их было продано 4000, тогда уже возникает вопрос. Мы можем это посчитать и соответственно уже потом обратным путем говорить таможни о том, что четко видим, что продаем больше, чем у нас на рынке в Украине".