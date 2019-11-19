Новые переговоры о транзите российского газа через Украину: известна дата

Очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину в Европу на уровне экспертов состоится в Брюсселе 20 ноября.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра (20 ноября). Мероприятия для СМИ не предусмотрены", – сказала агентству Интерфакс-Украина официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

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Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины в Европу завершается 31 декабря 2019 года. Поэтому нужно заключить новый контракт.

Какие позиции в Украине и в России по газовому контракту

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Так, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

При этом Россия не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры по транзиту газа в Европу через Украину. В то же время продолжается активное строительство российского газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком" – газопроводом с такой же целью.

Между тем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

Зачем Украине транзит российского газа

Транзит – это деньги;

самая большая статья доходов государства от экспорта услуг;

около 3 миллиардов долларов ежегодно;

около 3% ВВП Украины;

возможность не повышать цены на газ для населения;

возможность меньше тратить на уход за газотранспортной системой.

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