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      Новые переговоры о транзите российского газа через Украину: известна дата

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      Переговоры о транзите российского газа через Украину запланированы на 20 ноября / iarex.ru

      Очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину в Европу на уровне экспертов состоится в Брюсселе 20 ноября.

      "Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра (20 ноября). Мероприятия для СМИ не предусмотрены", – сказала агентству Интерфакс-Украина официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

      Читайте также: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины в Европу завершается 31 декабря 2019 года. Поэтому нужно заключить новый контракт.

      Какие позиции в Украине и в России по газовому контракту

      Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Так, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

      При этом Россия не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры по транзиту газа в Европу через Украину. В то же время продолжается активное строительство российского газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком" – газопроводом с такой же целью.

      Между тем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

      Зачем Украине транзит российского газа

      • Транзит – это деньги;
      • самая большая статья доходов государства от экспорта услуг;
      • около 3 миллиардов долларов ежегодно;
      • около 3% ВВП Украины;
      • возможность не повышать цены на газ для населения;
      • возможность меньше тратить на уход за газотранспортной системой.

      Узнайте о фейке, который распространяет Россия про газ

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Газ Евросоюз Европа Еврокомиссия Рынок газа Газовый контракт Газпром
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