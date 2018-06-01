Новые поколения iPhone и iPad получат очень важное обновление

Дисплей смартфона – один из важнейших элементов устройства, однако вместе с тем и один из самых уязвимых. Нередко малейшая небрежность может привести к необходимости замены экрана. К счастью владельцев iPhone, в Apple придумали, как решить эту проблему.

Об этом сообщает 9to5mac.

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Согласно новому отчету Patently Apple, компания подала патентную заявку на стекло с "усиленной прочностью" для будущих устройств iPhone и iPad. В заявке указано, что изобретение представляет собой особый тип покрытия, предназначенный для укрепления дисплея и стеклянных поверхностей устройства в качестве дополнительной защиты. Предполагается, что оно повысит срок службы смартфона или планшета и убережет от механических воздействий.

Новое стекло будет укрепляться за счет вживленных нитей из стекловолокна, которые, располагаясь в виде решетки, играют роль своеобразного "каркаса". Но самая интересная особенность – сапфировое напыление, которое добавляет больше жесткости.

К слову, Apple уже давно использует такое покрытие в объективах для iPhone и Apple Watch. Все это позволяет сделать стекло тонким, легким и очень прочным. Конечно, стопроцентной гарантии ударопрочности технология не обещает, но все же это лучше, чем треснувший от случайного "чиха" экран новенького iPhone.

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