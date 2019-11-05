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      Новые правила для ФЛП: что не устраивает бизнес и насколько это справедливо

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      РРО для ФЛП
      РРО для ФЛП / comments.ua

      Часть нововведений, против которых предприниматели со всей Украины устроили акцию протеста возле Офиса президента, не совсем оправданы и действительно усложнят ведение малого и среднего бизнеса.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт Реанимационного Пакета Реформ Вячеслав Черкашин.

      Важно: Малые предприниматели устроили протест возле Офиса Президента: чего требуют

      Как известно, законы, против которых выступают малые предприниматели, вступят в силу в 2020 году. До 1 октября предусмотрен льготный период: тех, кто будет нарушать закон и не пользоваться кассовыми аппаратами, будут штрафовать.

      Читайте также: Изменения для ФЛП: надо ли будет платить за кассовые аппараты

      Черкашин напомнил, что бизнес не устраивает сразу несколько пунктов. С 1 июля нас ждет увеличение штрафов за кассовыми дисциплинами. За нарушение типа невыдачи чека покупателю или нерегистрации кода товара штрафы вырастут втрое, в отдельных случаях – до 30 раз.

      Второе, что не нравится ФЛП, – с 1 января 2021 года все "упрощенцы", кроме налогоплательщиков первой группы, обязаны будут использовать кассовые аппараты. Это будет означать больше проверок от фискалов.

      Третье – "упрощенцы", которые торгуют рисковыми группами товаров, обязаны будут вести учет того, где они купили этот товар.

      Если брать суммарно – большие штрафы, проверки, ведение отчетности – для упрощенной системы является серьезным ухудшением условий ведения бизнеса. Это расходы, это необходимость нанимать бухгалтера. Последней каплей стали слухи, что обслуживание аппаратов РРО будет стоить тысячу гривен в месяц, хотя сначала говорили, что все это будет бесплатно,
      – сказал Черкашин.

      Он также отметил, что тотальная фискализация Украины была не нужна. "Ни у кого не вызывает вопросов попытка фискализировать рисковые группы товаров. Мы видим, что происходит с плазменными телевизорами, стиральными машинками и мобильными телефонами. Это обязательно нужно было фискализировать. Но продуктовая группа и все остальные товары в этом не нуждаются. Я считаю, это справедливо критикуют", – пояснил эксперт.

      Кроме того, по его словам, если предприниматели будут активнее выступать против тотальной фискализации, то, вполне возможно, у них получится объяснить руководству страны, что такое решение является ошибочными и это решение будет отменено. "Потому что бабушка с пучком редиски и кассовым аппаратом – это как-то несерьезно", – сказал Черкашин.

      Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать

      • Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроэкты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшения давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Налоговый кодекс Налоги Государственная налоговая служба
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