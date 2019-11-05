Новые правила для ФЛП: что не устраивает бизнес и насколько это справедливо

Часть нововведений, против которых предприниматели со всей Украины устроили акцию протеста возле Офиса президента, не совсем оправданы и действительно усложнят ведение малого и среднего бизнеса.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт Реанимационного Пакета Реформ Вячеслав Черкашин.

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Как известно, законы, против которых выступают малые предприниматели, вступят в силу в 2020 году. До 1 октября предусмотрен льготный период: тех, кто будет нарушать закон и не пользоваться кассовыми аппаратами, будут штрафовать.

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Черкашин напомнил, что бизнес не устраивает сразу несколько пунктов. С 1 июля нас ждет увеличение штрафов за кассовыми дисциплинами. За нарушение типа невыдачи чека покупателю или нерегистрации кода товара штрафы вырастут втрое, в отдельных случаях – до 30 раз.

Второе, что не нравится ФЛП, – с 1 января 2021 года все "упрощенцы", кроме налогоплательщиков первой группы, обязаны будут использовать кассовые аппараты. Это будет означать больше проверок от фискалов.

Третье – "упрощенцы", которые торгуют рисковыми группами товаров, обязаны будут вести учет того, где они купили этот товар.

Если брать суммарно – большие штрафы, проверки, ведение отчетности – для упрощенной системы является серьезным ухудшением условий ведения бизнеса. Это расходы, это необходимость нанимать бухгалтера. Последней каплей стали слухи, что обслуживание аппаратов РРО будет стоить тысячу гривен в месяц, хотя сначала говорили, что все это будет бесплатно,

– сказал Черкашин.

Он также отметил, что тотальная фискализация Украины была не нужна. "Ни у кого не вызывает вопросов попытка фискализировать рисковые группы товаров. Мы видим, что происходит с плазменными телевизорами, стиральными машинками и мобильными телефонами. Это обязательно нужно было фискализировать. Но продуктовая группа и все остальные товары в этом не нуждаются. Я считаю, это справедливо критикуют", – пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, если предприниматели будут активнее выступать против тотальной фискализации, то, вполне возможно, у них получится объяснить руководству страны, что такое решение является ошибочными и это решение будет отменено. "Потому что бабушка с пучком редиски и кассовым аппаратом – это как-то несерьезно", – сказал Черкашин.

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