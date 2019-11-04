Новые правила для ФЛП: эксперт объяснил, как бизнесу минимизировать потери
Для того, чтобы новые правила работы для ФЛП нанесли как можно меньше вреда бизнесу, предпринимателям стоит внимательно следить за тем, как предлагаемые нововведения будут реализовываться.
Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт Реанимационного Пакета Реформ Вячеслав Черкашин.
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В частности, по его словам, предпринимателям нужно жестко контролировать, как будет выписана подзаконная структура и как внутри ГФС будет реализована программная часть.
Бизнесу следует обратить пристальное внимание на тестирование фискального сервера, который должны создать в налоговой службе. Там должны запустить программу, которую каждый предприниматель сможет скачать из интернета на свой смартфон и попробовать с ней торговать в тестовом режиме – еще до официального запуска. Чем раньше люди испытают ее в тестовом режиме, тем безболезненнее будет на нее переходить,
– подчеркнул Черкашин.
Он напомнил, что с 1 января 2021 года предпринимателей начнут штрафовать уже через 48 часов, если РРО у них не будет работать.
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"Поэтому всем будет выгодно, если программу протестируют заранее – как она работает на конкретной торговой точке, добивает ли интернет, все ли в порядке... Если что-то пошло не так, то сразу надо бить в колокола, что не работает", – пояснил он.
Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать
- Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
- Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые обязаны эти РРО иметь.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.