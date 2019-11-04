Новые правила для ФЛП: эксперт объяснил, как бизнесу минимизировать потери

Для того, чтобы новые правила работы для ФЛП нанесли как можно меньше вреда бизнесу, предпринимателям стоит внимательно следить за тем, как предлагаемые нововведения будут реализовываться.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт Реанимационного Пакета Реформ Вячеслав Черкашин.

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В частности, по его словам, предпринимателям нужно жестко контролировать, как будет выписана подзаконная структура и как внутри ГФС будет реализована программная часть.

Бизнесу следует обратить пристальное внимание на тестирование фискального сервера, который должны создать в налоговой службе. Там должны запустить программу, которую каждый предприниматель сможет скачать из интернета на свой смартфон и попробовать с ней торговать в тестовом режиме – еще до официального запуска. Чем раньше люди испытают ее в тестовом режиме, тем безболезненнее будет на нее переходить,

– подчеркнул Черкашин.

Он напомнил, что с 1 января 2021 года предпринимателей начнут штрафовать уже через 48 часов, если РРО у них не будет работать.

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"Поэтому всем будет выгодно, если программу протестируют заранее – как она работает на конкретной торговой точке, добивает ли интернет, все ли в порядке... Если что-то пошло не так, то сразу надо бить в колокола, что не работает", – пояснил он.

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