Новые правила для ФЛП: юрист объяснил, какие последствия будут иметь предложенные изменения

Законы, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого делать не будет, будут способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей.

Такое мнение в комментарии 24 каналау выразила руководитель корпоративного отдела юридической фирмы "Горецкий и партнеры", адвокат Марьяна Горецкая.

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По ее словам, это произойдет за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрения инновационных технологических решений в виде программных РРО, как альтернативы классическим РРО.

Напомним, с 1 января 2021 года применение РРО станет обязательным для всех налогоплательщиков 2-4 групп независимо от дохода. Исключение составляют только плательщики 1-й группы — предприниматели с объемом годового дохода до 300 тысяч гривен, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

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Какие последствия для бизнеса будут иметь такие изменения?

В целом обязанность применять РРО коснется около 570 тысяч "упрощенцев" 2-й и частично 3-й групп.

Также штрафы за нарушение норм осуществления расчетов в сфере торговли и услуг значительно возрастут.

• Действующие санкции при непроведении или частичном проведении операции через РРО – 1 гривна за впервые совершенное правонарушение. За каждое следующее совершенное правонарушение – 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг).

• В среднем втрое вырастут штрафы за другие виды нарушения кассовой дисциплины.

Для чего в случае использования программных РРО оставлять штраф, например, за несоздание в электронной форме контрольной ленты, несоздание и неотправление в контролирующий орган фискальных отчетных чеков, информация на основе которых и так уже есть на фискальном сервере ГНС, — вопрос к авторам законопроекта, который так и остался без ответа,

– отметила юрист.

• В законах закреплена обязанность проводить расчетные операции через РРО или программные РРО с использованием режима предварительного программирования наименования товаров (услуг), цен товаров (услуг) и учета их количества. Кроме того, вводится обязанность вести учет товарных запасов и осуществлять продажу только тех товаров (услуг), которые отражены в таком учете. Такое требование распространяются на физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога и плательщиками НДС.

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Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать