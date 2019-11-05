Новые правила для ФЛП: юрист объяснил, какие последствия будут иметь предложенные изменения
Законы, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого делать не будет, будут способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей.
Такое мнение в комментарии 24 каналау выразила руководитель корпоративного отдела юридической фирмы "Горецкий и партнеры", адвокат Марьяна Горецкая.
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По ее словам, это произойдет за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрения инновационных технологических решений в виде программных РРО, как альтернативы классическим РРО.
Напомним, с 1 января 2021 года применение РРО станет обязательным для всех налогоплательщиков 2-4 групп независимо от дохода. Исключение составляют только плательщики 1-й группы — предприниматели с объемом годового дохода до 300 тысяч гривен, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.
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Какие последствия для бизнеса будут иметь такие изменения?
В целом обязанность применять РРО коснется около 570 тысяч "упрощенцев" 2-й и частично 3-й групп.
Также штрафы за нарушение норм осуществления расчетов в сфере торговли и услуг значительно возрастут.
• Действующие санкции при непроведении или частичном проведении операции через РРО – 1 гривна за впервые совершенное правонарушение. За каждое следующее совершенное правонарушение – 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг).
• В среднем втрое вырастут штрафы за другие виды нарушения кассовой дисциплины.
Для чего в случае использования программных РРО оставлять штраф, например, за несоздание в электронной форме контрольной ленты, несоздание и неотправление в контролирующий орган фискальных отчетных чеков, информация на основе которых и так уже есть на фискальном сервере ГНС, — вопрос к авторам законопроекта, который так и остался без ответа,
– отметила юрист.
• В законах закреплена обязанность проводить расчетные операции через РРО или программные РРО с использованием режима предварительного программирования наименования товаров (услуг), цен товаров (услуг) и учета их количества. Кроме того, вводится обязанность вести учет товарных запасов и осуществлять продажу только тех товаров (услуг), которые отражены в таком учете. Такое требование распространяются на физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога и плательщиками НДС.
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Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать
- Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073 о введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
- Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные о операции на сервер налоговой службы.
- Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.