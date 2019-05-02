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      Новые правила относительно субсидий: у кого могут забрать льготу, а кому начислят автоматически

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      С мая в Украине меняют систему начисления субсидий
      С мая в Украине меняют систему начисления субсидий / Соцсети

      С мая в Украине меняется порядок выплаты субсидий, то есть теперь их система стала более гибкой. Также с мая изменяются и правила начисления субсидий.

      Если Ваш долг за коммунальные услуги превысил 340 гривен, то субсидию забирают. Правда, вернуть ее можно. Самый простой способ – это рассчитаться с долгами, а сложнее – сделать реструктуризацию или пойти с заявлением в суд.

      Читайте также: "Сомнительные" долги за газ: как это повлияет на субсидию

      Относительно правил начисления, то теперь при расчете субсидии будут учитывать только объемы потребленного газа за месяц без дополнительных начислений поставщика. Как объясняет директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко, сейчас облгазам насчитывают определенные суммы, и это не совсем законно, эти начисления не соответствуют установленным правительством показателям.

      Для оформления субсидий с мая будут брать доходы за третий-четвертый квартал 2018 года. Подать заполненные документы можно даже почтовым письмом или по е-мейлу. А потом нужно только прийти и подписать документы. Оформить субсидию можно и не выходя из дома, но для этого нужно иметь электронную подпись. Получить ее можно самостоятельно в течение нескольких минут.

      Кроме того, в этом месяце трем миллионам человек, которые имеют субсидии, льготу пересчитают автоматически. Однако внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, и люди, которые не проживают по месту регистрации, должны нести заявления и декларации о доходах. Также такие меры касаются семей, в которых изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

      В марте 2019 года монетизированные субсидии получили не менее одного миллиона пенсионеров на сумму в 1,9 миллиарда гривен. Максимальный средний размер субсидий зафиксирован в Черниговской области, а минимальный – в Донецкой области.

      Что такое субсидия?Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СУБСИДИЯХ В УКРАИНЕ:
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      Теги: Новости Украины Деньги Тарифы Коммунальные услуги Субсидии Министерство социальной политики ЖКХ
      Источник: 24 канал
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