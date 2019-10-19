Новые правила в киевском метро: запрещено попрошайничать и играть на музыкальных инструментах
Киевсовет подготовил проект новых правил пользования Киевским метрополитеном. Согласно им, в метро будет запрещено провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.
Неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению киевских депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Отметим, что в старых правилах был только запрет на пребывание в метрополитене без обуви.
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Кроме того, в метро запретят:
–ездить на самокатах;
– роликовых коньках и скейтбордах;
– велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде.
Также запрещается расклеивать рекламу, торговать и заниматься агитацией.
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Отметим, что с 1 сентября в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов.
Что изменится в метро?
Обновленные государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов предусматривают, что при строительстве или реконструкции станций подземки на входах / выходах из них должны быть обязательно предусмотрены туалеты.
Они должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и маломобильных людей.
В сложных случаях при реконструкции станций санузлы могут быть предусмотрены в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.
В таком случае в соответствии с новыми ГСН санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.
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