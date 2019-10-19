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      Новые правила в киевском метро: запрещено попрошайничать и играть на музыкальных инструментах

      24 Читати новину українською
      Киевский метрополитен
      Киевский метрополитен / wikipedia.org

      Киевсовет подготовил проект новых правил пользования Киевским метрополитеном. Согласно им, в метро будет запрещено провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.

      Неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению киевских депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Отметим, что в старых правилах был только запрет на пребывание в метрополитене без обуви.

      Актуально: Ткаченко обещает построить метро на Троещину до конца 2020 года

      Кроме того, в метро запретят:

      –ездить на самокатах;
      – роликовых коньках и скейтбордах;
      –  велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде.

      Также запрещается расклеивать рекламу, торговать и заниматься агитацией.

      К теме: Туалеты в метро и качественные дороги: какие новые ГСН заработали в Украине

      Отметим, что с 1 сентября в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов.

      Что изменится в метро?

      Обновленные государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов предусматривают, что при строительстве или реконструкции станций подземки на входах / выходах из них должны быть обязательно предусмотрены туалеты.

      Они должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и маломобильных людей.

      В сложных случаях при реконструкции станций санузлы могут быть предусмотрены в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

      В таком случае в соответствии с новыми ГСН санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

      В Киеве на 10 станциях не будут продавать и не будут пополнять карточки метро: перечень станций

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Киеврада Транспорт Метро
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