Новые правила захоронения: родственники будут ждать несколько недель, чтобы похоронить умершего

С 15 марта 2018 года украинцы не смогут свободно похоронить человека, умершего даже дома собственной смертью. Так называемые "поправки Лозового" в Уголовный кодекс предусматривают, что без справки из суда захоронение будет просто невозможным.

Почему и кому выгодно законодательство, которое не работает на практике? Каким образом изменения могут привести к настоящему коллапсу, когда тела не смогут хоронить неделями? Есть ли способ урегулирования новых правил захоронения?

Ответы давали эксперты на пресс-конференции в агентстве Голос.ua

Как изменится процедура захоронения?

Раньше, если умирал человек, на место выезжала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Врач констатировал смерть, а следователь открывал уголовное производство и отправлял тело в морг с постановлением на проведение судебно-медицинской экспертизы. Без постановления морг не может принять тело.

С 15 марта следователям запретят назначать экспертизу, зато обяжут обращаться за разрешением на проведение экспертизы в суд. Решение нужно будет ждать не менее 72 часов. Поэтому возникнут серьезные проблемы с оперативностью судебных учреждений.

Экс-замглава главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка

Как сообщает экс-замглава главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка, изменения в Уголовный кодекс Верховная Рада приняла еще 6 октября 2017-го. С 15 марта они вступят в силу.

Что делать с трупом? Никто не понимает, где он будет лежать. В домашних условиях содержать невозможно. Без решения суда морги принимать тело для проведения вскрытия и первоочередной судебно-медицинской экспертизы не будут. Какой бы смертью не умер человек: естественной или насильственной. Если человека убили, вообще завал: пока будут ждать разрешение на экспертизу, потеряют доказательства. Думаю, что получим большой шквал жалоб родственников, которые будут оскорблены тем, что тела не принимают в морги,

– сказал Мамка.

Для чего вносили изменения в Уголовный кодекс?

Нардеп Лозовой внес правки, чтобы усложнить следствие и облегчить жизнь себе и другим коррупционерам, считает эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

"Ни мертвым, ни живым парламент ничего хорошего не дает. Полностью абсурдные поправки Лозового ударят по всем гражданам Украины. Они усложнят процедуру захоронения и приведут к перегрузке работы судов. И так в коридорах не протолкнуться. Таких случаев будет тысячи по стране. Судьи уже в панике, потому что представляют, что начнется через девять дней", – добавляет эксперт.

К чему это может привести?

Родственники будут ждать по несколько недель, чтобы похоронить умершего, предполагает Павловский. Кроме того, он убежден, что взяточничество возрастет.

За захоронение людей согласно действующему законодательству должна выплачиваться социальная помощь. Ее получение тоже будет задерживаться. Поправки несут большую коррупционную угрозу. Чтобы ускорить захоронение, люди будут давать взятки судьям, экспертам, патологоанатомам. Откроется широкая коррупционная нива, на которой будут косить бабло очень долго и продуктивно,

– объясняет эксперт.

"Какой механизм придумают. Возможно, основанием для принятия в морг станет исследование вместо экспертизы. Но может возникнуть серьезный коллапс", – считает Мамка.

Зато юрист Александр Климчук считает, что тело при любом условии будут отправлять в морг. Однако ко вскрытию приступать будут значительно позже.



Юрист Александр Климчук

И что делать в этот срок? Не думаю, что труп будет лежать дома. Я на это надеюсь. Его должны повезти в морг. Но там не смогут приступить к вскрытию, пока не получат решение суда. Поэтому морги будут переполнены,

– комментирует юрист.

Как помочь ситуации?

Представленный по инициативе Нацполиции, Кабмина и группы нардепов законопроект может выровнять ситуацию в законодательном поле, убеждает Мамка. Верховная Рада работает 13 и 14 марта. Но возможны длительные дебаты.

Нацполиция подняла этот вопрос неделю назад и внесла законопроект об изменениях изменений. Законы, которые принимаются в Верховной Раде, не проходят надлежащей экспертизы в правовых комитетах. Поэтому и происходит принятие противоречий, которые становятся законами. Такой дисбаланс в законодательстве,

– утверждает экс-замглавы МВД Украины.

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"Плохо работает правовой комитет, который должен эти вопросы контролировать. А экспертные организации, которые выносят заключения по законопроектам и говорят о просчетах, никто не слушает. Кроме того, день работы Верховной Рады дорог. Начнутся дебаты. На теме захоронения будут пиариться. Будет политический базар. Поэтому прогнозы не обнадеживающие", – отмечает юрист.

Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский

А Павловский считает, что парламент полностью себя дискредитировал, ведь законопроекты с каждым днем ​​ухудшают ситуацию в стране.

Мало того, что Верховная Рада отравляет жизнь живым, она добралась и до мертвых,

– возмущается эксперт.

Транспортировка умершего в морг обязательна?

Павловский убежден, что не во всех случаях умершего везли в морг. Если пожилой человек долго болел и умер дома, то врач выдавал справку об отсутствии признаков насильственной смерти. А на следующий день тело могли хоронить. Теперь надо ждать разрешения неделями.

По мнению Климчука, судебно-медицинская экспертиза не проводилась только тогда, когда родственники были против вскрытия. Но в 99% случаев ее все же осуществляли.

По словам Мамки, даже эта процедура уже не будет действовать.

"По закону только следователь и прокурор вправе выдать документы, в том числе и разрешение на захоронение. Проведение судебно-медицинской экспертизы не ограничено во времени. А теперь добавится и время для выдачи справки из суда. Как тут обойтись без хранения тела в морге?" – возмущается экс-замглавы МВД Украины.

Строят ли новые морги?

По словам представителя ритуального дома Андрея Дудника, в Киеве достаточно моргов на сегодня. И, да, новые не строят. В каком состоянии нынешние? Это уже другой вопрос.

Представитель ритуального дома Андрей Дудник

За километр почувствуете, что там морг. Но если приблизитесь к частному, не сообразите, где находитесь: в квартире, в гостях или в морге. Частных моргов мало. Цена содержания тела в них существенно не отличается от цены в государственном морге,

– говорит Дудник.

Более 70% умерших в Украине кремируют

По словам Павловского, непереполненных кладбищ в Киеве нет. Альтернативный вариант – кремация. Но если хотите похоронить в пределах Киева – давайте взятки муниципальным службам и коммунальным конторам. Такая сейчас процедура.

"У нас сносятся старые кладбища, а на их местах строятся или офисно-развлекательные учреждения или здания тех же судов. Помните, как суд построили на костях. Просто могилы снесли и построили красивое помещение суда. Там действительно творилась чертовщина", – говорит эксперт.

Дудник информирует, что в государстве сегодня насчитывается 35 тысяч мест захоронения. Основная масса – сельские кладбища, где хоронят людей в гробах. Другие – городские кладбища. И именно при погребении горожан возникают трудности и нюансы. Основную массу кремируют, потому что это намного дешевле.

Но есть проблема: только в Киеве, Харькове и Одессе осуществляют кремацию. Тела везут туда из других городов. Частных крематориев не существует. И новые не строятся. Правда, проект по строительству крематория в Запорожье рассматривается,

– добавляет эксперт.

90% в Киеве и более 70% в Украине – именно столько умерших кремируют.

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