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Новые процессоры AMD на архитектуре Zen 2 станут значительно производительнее

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Новые процессоры AMD на архитектуре Zen 2 станут значительно производительнее
Новые процессоры AMD на архитектуре Zen 2 станут значительно производительнее / Фото из открытых источников

Следующее поколение процессоров AMD на архитектуре Zen 2 может стать доступным для компаний для тестирования уже до конца года. На фоне этих слухов китайский форум ChipHell раскрыл ряд деталей о будущей новинке.

Об этом сообщает 4pda.

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Главное отличие новых чипсетов AMD от предшественников – увеличение количества инструкций за такт IPC на 10-15%. Вырастут тактовая частота и производительность, а также общее число ядер в процессорах.

Процесори AMD на архітектурі Zen 2 покажуть значний приріст продуктивності
Процессоры AMD на архитектуре Zen 2 покажут значительный прирост производительности

Чипы Ryzen с Socket AM4 предложат 16 ядер, Ryzen Threadripper с Socket TR4 – до 32 ядер, серверные решения Epyc с Socket SP3 – до 64 ядер. Число ядер на кристалл вырастет с 8 до 16. Это станет возможным благодаря 7-нанометровому техпроцессу.

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Теги: Техно AMD Гаджеты
Источник: 24 Канал
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