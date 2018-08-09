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Новые санкции обвалили курс рубля до рекордной отметки

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Новые санкции США обвалили курс российского рубля
Новые санкции США обвалили курс российского рубля / Фото из открытых источников

Курс российского рубля впервые за почти два года преодолел психологическую отметку в 66 рублей за доллар на фоне сообщений о введении США новых санкции против России.

9 августа курс российского рубля относительно американского доллара и евро резко подскочил при открытии торгов на Московской бирже.

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Как свидетельствуют данные торгов, это произошло после появления информации о том, что США готовятся ввести в действие новый пакет антироссийских санкций, пишет "Интерфакс".

Так, курс доллара США вырос до отметки 66,15 рублей за один зеленый. Это произошло впервые с середины ноября 2016 года.

Курс евро составляет 77,11 рублей – впервые с апреля 2018 года.

Накануне в США сообщили о введении новых санкции против России из-за отравления в марте в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В России этот новый пакет санкций уже успели назвать "драконовскими". Антироссийские ограничения планируют ввести в два этапа: первый этап предусматривает ограничение экспорта и финансирования, а второй этап санкций запланирован через три месяца. Они вступят в силу, если Россия не предоставит "надежных свидетельств" того, что в дальнейшем не будет использовать химическое оружие.

Теги: Новости США Новости России евро Доллар Курсы валют Деньги Санкции
Источник: 24 Канал
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