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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новые санкции США против РФ не будут работать, если Трамп их публично не поддержит, – Bloomber

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Трамп должен публично поддержать новые санкции США против России
Трамп должен публично поддержать новые санкции США против России / Time

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе ввела новые санкции против России за попытку отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь на территории Великобритании. Санкции вступят в силу 22 августа, и этот шаг правительства США приветствуется. Но он также сбивает с толку и контрастирует с тем, что лидер Америки говорит, ведь он неоднократно публично хвалил президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg в редакционной статье.

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Можно надеяться на то, что настоящая стратегия США заключается в том, чтобы противостоять агрессивному поведению России, но пока Трамп не начнет говорить жестко, никакие наказания не заставят Путина воздержаться от его повестки дня, отмечают авторы публикации.

В МВФ отмечают, что западные санкции могут заставить российскую экономику сократиться на 10%. С другой стороны, был определенный отступ относительно санкционной политики США, который отражает личные взгляды американского президента. Так, его администрация несколько раз отказывалась выполнять санкции, которые поддержали обе партии в Конгрессе, и которые сам Трамп назвал "несовершенным законодательством".

Кроме того, глава Белого дома регулярно критикует союзников США в Европе и почему-то отказывается раскрыть детали его личного разговора с Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки 16 июля.

Это, по мнению редакции издания, подрывает действие санкций. Они хоть и имеют определенный прямой эффект, их главная цель – сделать агрессивную страну изгоем в мире. Поэтому санкции имеют наибольшее влияние, если они сопровождаются мощным моральным осуждением и международными усилиями давления, нацеленными на то, чтобы заставить агрессивную страну изменить свое поведение, говорится в материале.

Санкции, которые Америка ввела за отравление Скрипала, непременно нуждаются в поддержке. Если Кремль в течение нескольких месяцев не докажет, что не использует химическое и биологическое оружие, Вашингтон закрутит гайки еще больше. Задача Трампа в том, чтобы поддержать новые санкции четким посланием Путину, что США стоят на стороне Европы в нетерпимости к попыткам убийства на чужой земле и к российской агрессии. И администрация президента не сможет это сделать без его публичной поддержки,
– констатируют журналисты.

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Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп Санкции
Источник: 24 Канал
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