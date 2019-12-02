07:22
2 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ КИЕВА, ПОГИБ РЕБЕНОК СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ КИЕВА, ПОГИБ РЕБЕНОК СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Новые санкции Украины по Крыму: в чем эффект и кто попал в списки

      19 Читати новину українською
      Кабинет министров ввел санкции против 131 юридического лица / 24 канал

      Введение правительством новых антироссийских санкций по Крыму очень правильное. Чем больше санкций, тем лучше. Несмотря на заявления об их неэффективности, это действенный инструмент.

      Новые санкции свидетельствуют, что у руководства Украины есть политическая воля. Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

      Читайте также: Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах

      Защита культурного наследия Украины – очень важный момент. И новые санкции – показатель, что Украине не безразличны эти вещи,
      – отмечает Александр Хара.

      В то же время дипломат подчеркивает: неплохо, чтобы эти санкции были не только номинальными. Были применены определенные действия к российским активам этих компаний или людей в Украине, с ними связанных. Также важно синхронизировать украинские санкционные списки с европейскими и американскими.

      Читайте также: Германия отказалась отменять санкции против России

      Какие санкции против России ввела Украина?

      • Президент Украины Петр Порошенко в марте 2019 года ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное.
      • 27 ноября Кабинет министров ввел санкции против 131 юридического лица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществления там теле– и радиовещания, а также поставку материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

      По его словам, глупости, что санкции не эффективны, поскольку не изменили агрессивную политику России, о чем часто говорят в Европе. Это отчасти правда.

      Если есть нарушения международного права, то должна быть реакция. Второстепенный вопрос – влияет или нет это на поведение России. Во-вторых, санкции, применяемые Украиной, ЕС и США – большой потенциал для уменьшения ресурсной базы России, что делает невозможным продолжение агрессии,
      – отмечает Александр Хара.

      К примеру, рассказывает эксперт, Украина прекратила сотрудничество с Россией в оборонной сфере, чем сорвала модернизацию некоторых проектов российского флота. Без продукции "Южмаша" россияне имеют большие проблемы в поддержании боеготовности стратегических сил.

      Что известно о санкциях ЕС против России?

      ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессию на Донбассе, которые продолжаются каждые полгода. В санкционный список попали более 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

      В экономические санкции ЕС против России входят:

      • ограничение доступа на первичный и вторичный рынки капитала ЕС для 5 российских госбанков и их дочерних структур, а также для 3 крупных российских энергетических и 3 оборонных компаний;

      • запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт)

      • запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд армии страны;

      • ограничение доступа России к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

      Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака
      сегодня
      263
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости США Евросоюз Кабинет Министров Украины Санкции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:10 Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве
      Андрій Шляхтін 4010
      1 декабря , 22:20 Главные новости 1 декабря: убийство сына депутата в Киеве, потери на Донбассе
      Северин Трач 505
      1 декабря , 22:01 Макрон перейшов на темну сторону, слабкі позиції Путіна та загадковість Зеленського: блоги тижня
      Блоги тижня 1455
      1 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: Черная пятница, бомонд в гостях у Гордона и пикап Маска
      Северин Трач 297
      1 декабря , 19:30 За что штрафуют водителей в Киеве и скандальная история в семье священника – видео недели
      Марія Лелека 268
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук