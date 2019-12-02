Новые санкции Украины по Крыму: в чем эффект и кто попал в списки
Введение правительством новых антироссийских санкций по Крыму очень правильное. Чем больше санкций, тем лучше. Несмотря на заявления об их неэффективности, это действенный инструмент.
Новые санкции свидетельствуют, что у руководства Украины есть политическая воля. Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.
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Защита культурного наследия Украины – очень важный момент. И новые санкции – показатель, что Украине не безразличны эти вещи,
– отмечает Александр Хара.
В то же время дипломат подчеркивает: неплохо, чтобы эти санкции были не только номинальными. Были применены определенные действия к российским активам этих компаний или людей в Украине, с ними связанных. Также важно синхронизировать украинские санкционные списки с европейскими и американскими.
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Какие санкции против России ввела Украина?
- Президент Украины Петр Порошенко в марте 2019 года ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное.
- 27 ноября Кабинет министров ввел санкции против 131 юридического лица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществления там теле– и радиовещания, а также поставку материалов для оборонно-промышленного комплекса России.
По его словам, глупости, что санкции не эффективны, поскольку не изменили агрессивную политику России, о чем часто говорят в Европе. Это отчасти правда.
Если есть нарушения международного права, то должна быть реакция. Второстепенный вопрос – влияет или нет это на поведение России. Во-вторых, санкции, применяемые Украиной, ЕС и США – большой потенциал для уменьшения ресурсной базы России, что делает невозможным продолжение агрессии,
– отмечает Александр Хара.
К примеру, рассказывает эксперт, Украина прекратила сотрудничество с Россией в оборонной сфере, чем сорвала модернизацию некоторых проектов российского флота. Без продукции "Южмаша" россияне имеют большие проблемы в поддержании боеготовности стратегических сил.
Что известно о санкциях ЕС против России?
ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессию на Донбассе, которые продолжаются каждые полгода. В санкционный список попали более 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.
В экономические санкции ЕС против России входят:
• ограничение доступа на первичный и вторичный рынки капитала ЕС для 5 российских госбанков и их дочерних структур, а также для 3 крупных российских энергетических и 3 оборонных компаний;
• запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт)
• запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд армии страны;
• ограничение доступа России к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.
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