Новые слухи про iPhone SE 2: Apple еще не приступила к производству смартфонов

Согласно последним данным, полученным от нескольких производителей аксессуаров, компания Apple еще не приступила к производству iPhone SE 2. Это означает, что сроки его выхода сместятся. Вместе с тем появились новые подробности о новинке.

Об этом сообщает phonearena.com.

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По информации из анонимных источников, Apple еще не решила, получит ли новый iPhone SE камеру TrueDepth, вырез на экране, безрамочный дисплей и систему распознавания лиц Face ID. Сообщается, что компания может выпустить устройство в бывшем дизайне, но с обновленными характеристиками. Также есть вероятность, что iPhone SE второго поколения получит 6-дюймовый дисплей.

Представлены аксессуары к новому iPhone SE

В то же время один из производителей стекла сообщил, что Apple выбирает один из трех различных типов покрытий дисплея для устройства. Стекло поверх экрана будет иметь физический вырез вместо использования черной краски, как в iPhone X. Кроме того, в панели нет выреза под Touch ID.

Если верить китайским источникам, то iPhone SE 2 покажут осенью вместе с тремя другими моделями, а не 4 июня на конференции WWDC 2018.