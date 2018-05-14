17:59
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Новые слухи про iPhone SE 2: Apple еще не приступила к производству смартфонов

206 Читати новину українською
Apple еще не приступила к производству смартфонов iPhone SE 2
Apple еще не приступила к производству смартфонов iPhone SE 2 / Фото из открытых источников

Согласно последним данным, полученным от нескольких производителей аксессуаров, компания Apple еще не приступила к производству iPhone SE 2. Это означает, что сроки его выхода сместятся. Вместе с тем появились новые подробности о новинке.

Об этом сообщает phonearena.com.

Читайте также: Долгожданный бюджетник от Apple: появились фото дисплея iPhone SE2

По информации из анонимных источников, Apple еще не решила, получит ли новый iPhone SE камеру TrueDepth, вырез на экране, безрамочный дисплей и систему распознавания лиц Face ID. Сообщается, что компания может выпустить устройство в бывшем дизайне, но с обновленными характеристиками. Также есть вероятность, что iPhone SE второго поколения получит 6-дюймовый дисплей.

Представлены аксессуары к новому iPhone SE

В то же время один из производителей стекла сообщил, что Apple выбирает один из трех различных типов покрытий дисплея для устройства. Стекло поверх экрана будет иметь физический вырез вместо использования черной краски, как в iPhone X. Кроме того, в панели нет выреза под Touch ID.

Если верить китайским источникам, то iPhone SE 2 покажут осенью вместе с тремя другими моделями, а не 4 июня на конференции WWDC 2018.

Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук