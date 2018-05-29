Новые свидетельства о причастности России к сбитию МН-17 повлекут продление санкций, – политолог

Россия не будет признавать результатов расследования международной группы по сбитому "Боингу-777". И виновных тоже не выдаст. Но эти результаты могут существенно повлиять на решение о продлении санкций ЕС против РФ.

Такое мнение 24 канала высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Как рассказывает политолог, следующая фаза расследования – установление конкретных виновных, часть которых уже известна (в частности, говорится о командире 53-й бригады вооруженных сил России Сергее Мучкаеве, к которому приписан Бук, с которого сбили самолет, а также Сергее Дубинском с позывным "Хмурый" – "24"). Фесенко отмечает, что надо внимательно следить за расследованием сообщества Bellingcat и за заявлениями СБУ, среди которых появляются детали, которые, если подтверждаются, становятся частью материалов международной группы.



Эксперт считает, что во второй половине 2018 мы увидим следующую часть расследования. Затем встанет вопрос, где, как и в какой форме пройдет международный суд, так как Россия не признает результаты расследования.

Промежуточные результаты расследования уже сейчас могут повлиять на продлении санкций ЕС, решение о которых будет приниматься в конце июня на саммите. Эмоционально и политически на фоне того, что подтверждается прямое участие России в военных действиях против Украины и причастности РФ к трагедии со сбитым "Боингом", было бы аморально отменять санкции,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

Фесенко также отметил,. что расследование по сбитому боингу – еще одна затянувшаяся конфликтная тема в отношениях между условным Западом и Россией.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.