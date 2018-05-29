15:16
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Новые свидетельства о причастности России к сбитию МН-17 повлекут продление санкций, – политолог

118 Читати новину українською
Расследование по сбитому Россией
Расследование по сбитому Россией "Боингу-777" станет дополнительным рычагом / 24 Канал

Россия не будет признавать результатов расследования международной группы по сбитому "Боингу-777". И виновных тоже не выдаст. Но эти результаты могут существенно повлиять на решение о продлении санкций ЕС против РФ.

Такое мнение 24 канала высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Кто сбивал "Боинг 777": опубликованы фото россиян, причастных к катастрофе MH-17

Как рассказывает политолог, следующая фаза расследования – установление конкретных виновных, часть которых уже известна (в частности, говорится о командире 53-й бригады вооруженных сил России Сергее Мучкаеве, к которому приписан Бук, с которого сбили самолет, а также Сергее Дубинском с позывным "Хмурый" – "24"). Фесенко отмечает, что надо внимательно следить за расследованием сообщества Bellingcat и за заявлениями СБУ, среди которых появляются детали, которые, если подтверждаются, становятся частью материалов международной группы.

Эксперт считает, что во второй половине 2018 мы увидим следующую часть расследования. Затем встанет вопрос, где, как и в какой форме пройдет международный суд, так как Россия не признает результаты расследования.

Промежуточные результаты расследования уже сейчас могут повлиять на продлении санкций ЕС, решение о которых будет приниматься в конце июня на саммите. Эмоционально и политически на фоне того, что подтверждается прямое участие России в военных действиях против Украины и причастности РФ к трагедии со сбитым "Боингом", было бы аморально отменять санкции,
– подчеркивает Владимир Фесенко.

Фесенко также отметил,. что расследование по сбитому боингу – еще одна затянувшаяся конфликтная тема в отношениях между условным Западом и Россией.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Новости политики Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 1413
Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
сегодня, 14:01 Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
Яніна Ткачук 182
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 678
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3831
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3727
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук