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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Новые тарифы на газ: готовы ли украинцы к таким изменениям и как население успокаивают чиновники

      209 Читати новину українською

      С 1 ноября украинцы будут платить за газ больше. Соответствующее решение правительство приняло почти 2 недели назад. Поэтому теперь придется платить 8,5 гривен за кубометр, вместо 7 гривен, как было раньше.

      Украинцы еще не получили платежки по новым тарифам, а уже жалуются, что не хватит зараплаты, чтобы рассчитаться за коммуналку. Чтобы не попасть в ловушку, жители частного сектора к отопительному сезону готовились заранее.

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      "Сейчас построил себе печь-камин, чтобы сэкономить на газе. Потому что по-другому невозможно", – говорит харьковчанин Илья.

      Искать альтернативу голубому топливу украинцев заставляют новые тарифы. С 1 ноября газ для населения подорожал на 23%.

      Правительство увеличило цену на голубое топливо для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, объясняет премьер Владимир Гройсман. Без дешевых кредитов Украине светил дефолт.

      Цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось достичь невероятными усилиями в результате этих переговоров,
      – заявил Гройсман.

      Если раньше за тысячу кубометров украинцы платили 6950 гривен, то отныне будут отдавать 8550 гривен. Платежки с новыми цифрами получат в конце декабря или даже в январе.

      Пока коммунальщики перечисляют новую стоимость тепла, министр социальной политики Андрей Рева это уже сделал.

      "70% в тарифах на тепло и горячую воду – это тарифы на газ. По моим подсчетам, это должно быть 16%", – прокомментировал министр.

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      В Минсоцполитики успокаивают: рассчитаться за коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается, поможет государство. Даже если субсидию оформить в ноябре или декабре, помощь назначат на начало отопительного сезона.

      Если человеку определено за коммунальные услуги платить 100 гривен, то в случае повышения цен на газ, отопление, горячую воду все равно пользователь субсидии будет платить 100 гривен,
      – пояснил заместитель директора Департамента социальной политики Киева Максим Бученко.

      Но из-за новых правил назначения субсидий многим в такой помощи отказывают. Не получила ее и киевлянка Наталья Федоровна. Говорит, отказали, потому что в ее квартире прописана безработная внучка. Чтобы оставаться платежеспособной, пенсионерка работает консьержкой.

      Мне 72 года, и я должна работать! Пенсия у меня 1600 гривен, а платить за отопление надо 4 тысячи гривен. Можно так жить? Да невозможно!
      – расстроилась женщина.

      А будет еще дороже, предсказывают эксперты.

      Будет повышение и в мае следующего года. Потому что та формула, которую они приняли, говорит, что на сегодняшний день цена для населения пока не приведена к уровню рыночной,
      – отметил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

      К этому Украину обязывает МВФ. Ведь еще в 2015-м году, в разгар кризиса, правительство приняло требование Международного валютного фонда к 2020 году уравнять тарифы на голубое топливо для населения с ценами, по которым газ покупают предприятия. То есть стоимость газа должны поднять на 60%, до 11 гривен за кубометр.

      Автор: Леся Выговская, Марина Молька
      Теги: Новости Украины Тарифы Тарифы на газ коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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