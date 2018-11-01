Новые тарифы на газ: готовы ли украинцы к таким изменениям и как население успокаивают чиновники

С 1 ноября украинцы будут платить за газ больше. Соответствующее решение правительство приняло почти 2 недели назад. Поэтому теперь придется платить 8,5 гривен за кубометр, вместо 7 гривен, как было раньше.

Украинцы еще не получили платежки по новым тарифам, а уже жалуются, что не хватит зараплаты, чтобы рассчитаться за коммуналку. Чтобы не попасть в ловушку, жители частного сектора к отопительному сезону готовились заранее.

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"Сейчас построил себе печь-камин, чтобы сэкономить на газе. Потому что по-другому невозможно", – говорит харьковчанин Илья.

Искать альтернативу голубому топливу украинцев заставляют новые тарифы. С 1 ноября газ для населения подорожал на 23%.

Правительство увеличило цену на голубое топливо для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, объясняет премьер Владимир Гройсман. Без дешевых кредитов Украине светил дефолт.

Цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось достичь невероятными усилиями в результате этих переговоров,

– заявил Гройсман.

Если раньше за тысячу кубометров украинцы платили 6950 гривен, то отныне будут отдавать 8550 гривен. Платежки с новыми цифрами получат в конце декабря или даже в январе.

Пока коммунальщики перечисляют новую стоимость тепла, министр социальной политики Андрей Рева это уже сделал.

"70% в тарифах на тепло и горячую воду – это тарифы на газ. По моим подсчетам, это должно быть 16%", – прокомментировал министр.

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В Минсоцполитики успокаивают: рассчитаться за коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается, поможет государство. Даже если субсидию оформить в ноябре или декабре, помощь назначат на начало отопительного сезона.

Если человеку определено за коммунальные услуги платить 100 гривен, то в случае повышения цен на газ, отопление, горячую воду все равно пользователь субсидии будет платить 100 гривен,

– пояснил заместитель директора Департамента социальной политики Киева Максим Бученко.

Но из-за новых правил назначения субсидий многим в такой помощи отказывают. Не получила ее и киевлянка Наталья Федоровна. Говорит, отказали, потому что в ее квартире прописана безработная внучка. Чтобы оставаться платежеспособной, пенсионерка работает консьержкой.

Мне 72 года, и я должна работать! Пенсия у меня 1600 гривен, а платить за отопление надо 4 тысячи гривен. Можно так жить? Да невозможно!

– расстроилась женщина.

А будет еще дороже, предсказывают эксперты.

Будет повышение и в мае следующего года. Потому что та формула, которую они приняли, говорит, что на сегодняшний день цена для населения пока не приведена к уровню рыночной,

– отметил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

К этому Украину обязывает МВФ. Ведь еще в 2015-м году, в разгар кризиса, правительство приняло требование Международного валютного фонда к 2020 году уравнять тарифы на голубое топливо для населения с ценами, по которым газ покупают предприятия. То есть стоимость газа должны поднять на 60%, до 11 гривен за кубометр.