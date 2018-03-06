Новые тарифы на электроэнергию: эксперт объяснил опасность RAB-регулирования для Украины

Тарифы на энергоносители вызывают серьезную обеспокоенность в Украине. Сейчас дискуссионным вопросом является внедрение с 1 апреля так называемого RAB-регулирования для распределительных компаний – облэнерго, согласно постановлению НКРЕКП от 10 января.

Идея заключается в том, что Украина должна ввести новый тип тарифа — регуляторную базу активов, которая широко используется на Западе. Региональные дистрибьюторские компании (облэнерго) могут затем установить свои тарифы на уровне 12,5% от стоимости их активов, пишет научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведский экономист Андерс Ослунд.

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Это решение может показаться благоразумным, но это не так. Почти все дистрибьюторские компании были приватизированы по ценам, значительно ниже фактических величин их активов. Теперь Фонд государственного имущества оценивает стоимость своих активов, как правило, в несколько раз выше, чем цена закупки. Таким образом, нынешние владельцы будут получать двойную выгоду от успешных покупок, а обычных украинцев снова будет ждать повышение тарифов,

— объясняет автор публикации.

Стимулов для владельцев региональных дистрибьюторских компаний к модернизации или повышению собственной эффективности также не появится. Члены Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса в Верховной Раде, в частности Ольга Белькова и Наталья Кацер-Бучковская, выступают против тарифов RAB по этим же причинам. Вместо этого они предлагают повышение тарифов для новых инвестиций на 14,5% и низкий тариф на 2,5% для старых сетей. Специалисты указывают на успешную модернизацию сети в Румынии за счет новых инвестиций, говорится в статье.

Премьер-министр Владимир Гройсман оппозиционно настроен относительно тарифов RAB. Хотя Гройсман и не возражает против тарифов RAB, но призывает к их просмотру для того, чтобы они стимулировали сбережение и модернизацию.

Сейчас тарифы на распределение устанавливаются в соответствии с предыдущим принципом "плюс стоимость", что позволяет владельцам иметь рентабельность в размере 3 процентов на добавленную стоимость, побуждает их максимально увеличивать расходы, а не инвестировать или уменьшать потери, рассуждает эксперт. Они удерживают тарифы низкими, хотя украинская энергосистема нуждается в модернизации. Средняя продолжительность эксплуатации распределительных сетей составляет сорок лет, и 60-85% инфраструктуры считается изношенной. Риск серьезного отключения сети — огромный, предостерегает Ослунд.

Украина имеет двадцать четыре региональные дистрибьюторские компании, а также "Киевэнерго", которая также является генерирующей. Поскольку облэнерго были приватизированы на ранней стадии, они в значительной степени принадлежат бизнесменам, из которых только шесть украинцы. Другие находятся в собственности двух групп. Константин Григоришин, россиянин, ставший гражданином Украины в 2016 году, имеет большую долю десяти облэнерго, тогда как группа российских бизнесменов под руководством Александра Бабакова обладает значительными долями одиннадцати облэнерго,

— говорит экономист.

Бабаков является членом Совета Российской Федерации, бывшим заместителем спикера российской Думы, бывшим лидером российской националистической партии "Родина", которая попала под санкции США и ЕС за голосование за аннексию Крыма, акцентирует внимание автор статьи.

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НКРЕКУ должен утвердить переход каждой региональной дистрибьюторской компании на RAB-тарифы, и первые четыре облэнерго, выбранные для нововведения, вызвали беспокойство. Два ("Прикарпатьеоблэнерго" и "Львовобленерго") принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Суркису, другие два ("Сумыоблэнерго" и "Черниговоблэнерго") управляются Константином Григоришиным и украинским олигархом Игорем Коломойским. Никто из них не прославился своими большими модернизационными инвестициями, подчеркивает Ослунд.

Что такое RAB-регулирование? Аббревиатура RAB происходит от термина Regulatory Asset Base — регуляторная база активов. В этом понятии употребляют и другие термины — RAB-тарифы, стимулирующие тарифообразование. RAB вводится для компаний, известных потребителю облэнерго, которые распределяют электроэнергию. По словам чиновников Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которая вводит RAB-регулирование, оно позволит владельцам облэнерго модернизировать инфраструктуру и увеличит приток инвестиций. После введения RAB-тарифов в апреле 2018 года повысится и цена на электроэнергию.