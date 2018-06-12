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Новые телевизоры от LG поступили в продажу в Украине: чем удивили новинки

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Новые телевизоры от LG
Новые телевизоры от LG / itc.ua

В Украине стартовали продажи новых линеек телевизоров от LG – OLED, SUPER UHD, UHD и FULL HD/HD. Телевизоры имеют поддержку технологии искусственного интеллекта, смарт-платформу ThinQ, а также «умные» функции для воспроизведения контента высокого качества.

Об этом информирует itc.ua.

Телевизоры LG OLED

Модельный ряд телевизоров LG 2018 года, включающий OLED-телевизоры с диагоналями экрана от 55 до 77 дюймов и дизайном Picture-on-Wall (изображение на стене); новые SUPER UHD телевизоры с Nano Cell дисплеями; и усовершенствованные UHD-телевизоры и телевизоры с разрешением FULL HD/HD.

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Модели серий W8, E8 и C8 оснащены интеллектуальным процессором α 9 (Alpha 9), который обеспечивает полный цвет. При этом модель В8 имеет интеллектуальный процессор α 7 (Alpha 7), который оптимизирует качество и повышает яркость изображений.

Линейка OLED-телевизоров 2018 года поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos.

Телевізори LG OLED

Телевизор LG OLED

Телевизор LG OLED TV W тоже поддерживает функции искусственного интеллекта, например управление телевизором с помощью голосовых команд. Кроме того, OLED-телевизоры поддерживают функцию 4К Cinema HDR с воспроизведением всех форматов HDR, таких как Dolby Vision, Advanced HDR, HDR10 Pro и HLG Pro. Эту функцию в 2018 году поддерживают и LG SUPER UHD телевизоры.

Телевизоры LG SUPER UHD

Линейка SUPER UHD телевизоров оснащена процессором α 7, Nano Cell дисплеем (данная технология воспроизводит более точные и естественные цвета) и подсветкой FALD. Кроме того, телевизоры этой линейки поддерживают технологии HFR (воспроизведение контента с частотой до 120 кадров в секунду), Dolby Atmos (объемное звучание) и DolbyVision (оптимизация изображения).

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Телевизоры LG UHD

Телевизоры LG UHD 2018 года работают на матрицах IPS. Устройства поддерживают технологию 4К Upscaler. Также телевизоры поддерживают функцию Clear Voice III для автоматического подавления шумов и усиления звучания голоса.

Телевизоры LG Full HD/HD

Модель Full HD/HD від LG

Модель Full HD/HD від LG

Модели Full HD/HD также имеют IPS-матрицы. Они поддерживают алгоритм Color Master Engine для обработки изображений, который усиливает основные цвета, регулирует насыщенность оттенков и обеспечивает естественную цветопередачу. Кроме того, они имеют технологию Virtual Surround Plus, которая обеспечивает более точный звук – звук поступает практически со всех сторон, достигается более реалистичное объемное звучание.

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Теги: Техно LG Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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