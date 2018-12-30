Новые военные базы и изменение политического фокуса: что будет делать Британия без ЕС

Великобритания работает над планами строительства новых военных баз в Карибском регионе и в юго-восточной Азии – их страна планирует создать после выхода из ЕС. Кроме того, Лондон резко изменит политический фокус.

Об этом сообщил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Bloomberg.

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Британский министр подчеркнул, что цель создания баз – укрепление статуса Британии. По его словам, страну должны считать "настоящим глобальным игроком" после ее выхода из Европейского Союза.

Мы должны четко объяснить, что Британия снова является глобальной нацией,

– сказал он.

К слову, у Великобритании уже есть базы на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и на острове Диего Гарсия.

Министр прогнозирует, что после выхода Британии из ЕС "политический фокус сместится достаточно драматично" и Британия должна углублять взаимоотношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и странами Карибского бассейна, а также странами Африки.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.



25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.



13 декабря, Европейский Совет в Брюсселе рассмотрел вопрос о Brexit и подтвердил, что соглашение о выходе, которое было согласовано с Великобританией, не является предметом для возобновления переговоров.

Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.