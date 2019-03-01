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      Новые военные учения в Крыму: оккупанты тренируются наносить ракетные удары по морским целям

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      Оккупанты проводят в Крыму новые военные учения
      Оккупанты проводят в Крыму новые военные учения / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму Россия проводит новые военные учения. Так, 1 марта на полуострове оккупанты тренируются наносить ракетные удары по морским целям.

      Для этого россияне используют ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Цель этих учений, как указывают в пресс-службе Черноморского флота РФ, заключается в "совершенствовании навыков военнослужащих в обнаружении надводных целей и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов".

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      Отметим, что до этого разведывательные подразделения армейского корпуса ЧФ РФ отработали на одном из полигонов в аннексированном Крыму задачи относительно действий в тылу условного противника.

      ракетний комплекс Бал
      Ракетный комплекс "Бал"

      После аннексии Крыма в 2014 году Россия все чаще проводит военные учения на оккупированном полуострове. Кроме этого, страна-агрессор переправляет в Крым военную технику, истребители и целые милитарные подразделения.

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      Так, за 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.

      Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      РОССИЯ ПРОВОДИТ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ:​
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      Теги: Украина – Россия Новости России Оружие Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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