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      Новые возможности для отношений США с ЕС и НАТО, – Politico о результатах выборов в Конгресс

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      После выборов в Конгресс отношения США с ЕС и НАТО могут улучшиться
      После выборов в Конгресс отношения США с ЕС и НАТО могут улучшиться / US Mission to the European Union

      Результаты промежуточных выборов в Конгресс США принесут изменения, которые будут касаться Европы. Политическое перераспределение власти в Вашингтоне предвещает новые перспективы и возможности для отношений между США, ЕС и НАТО, которые в течение последнего года особенно пострадали от политики президента Дональда Трампа.

      Об этом пишет Politico.

      Читайте также: Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс

      Теперь демократы возьмут под контроль Палату представителей. Именно ее комитет по вопросам Европы был особой проблемой для американских законодателей в течение последних шести лет, отмечает издание. Его глава Дейна Рорабейкер использовал свою должность для того, чтобы заблокировать все усилия, направленные на поддержку европейской интеграции и "обуздания" России, говорится в статье.

      Он (Рорабейкер – "24") постоянно блокировал все обсуждения в Палате представителей относительно действий США по острейшим вопросам, которые возникали в американо-европейских отношениях. В частности, он блокировал обсуждения роста авторитаризма в России, аннексии Крыма, российской войны против Украины на Донбассе, а также сокращения демократии в Польше и Венгрии, стремлений Македонии сблизиться с Европой, расширения НАТО путем предоставления членства Черногории и тому подобное. После выборов Рорабейкер потеряет свой пост. А демократы, которые возьмут комитеты под свой контроль, начнут разбираться с вопросами, которые накопились с 2012 года,
      – делает вывод издание.

      Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      Добавим, что в Конгресс в этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС США: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости политики НАТО Новости США Выборы в США Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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