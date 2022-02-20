Новых больных коронавирусом в Украине стало меньше, но в больницах – более 3 тысяч человек

20 февраля 2022 , 08:15
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

За предыдущие сутки, 19 февраля, в Украине обнаружили 17 448 больных коронавирусом. Среди них – 1 473 детей и 142 медработника.

В больницы госпитализировали 3 172 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни.

Важно Предупреждение от ВОЗ, режим ЧС в США: новости о коронавирусе в мире 19 февраля

Так, в больницы попали еще 3 172 больных на коронавирус или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли 152 человека. В то же время выздоровели – 11 963 украинца.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 718 тестирований на коронавирус, в частности: 31 545 методом ПЦР и 3 209 методом ИФА. Также провели 44 964 исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 2126;
  • Винницкая область – 292;
  • Волынская область – 336;
  • Днепропетровская область – 1077;
  • Донецкая область – 925;
  • Житомирская область – 720;
  • Закарпатская область – 275;
  • Запорожская область – 753;
  • Ивано-Франковская область – 328;
  • Киевская область – 574;
  • Кировоградская область – 321;
  • Луганская область – 263;
  • Львовская область – 635;
  • Николаевская область – 945;
  • Одесская область – 953;
  • Полтавская область – 541;
  • Ровенская область – 333;
  • Сумская область – 996;
  • Тернопольская область – 394;
  • Харьковская область – 1398;
  • Херсонская область – 867;
  • Хмельницкая область – 861;
  • Черкасская область – 823;
  • Черновицкая область – 247;
  • Черниговская область – 475.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на 20 февраля в Украине зарегистрировали 4 720 771 больного коронавирусом. 3 938 459 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 518 пациентов умерли.

С начала пандемии в Украине провели 19 373 373 ПЦР-тестов.

Обратите внимание. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Тем временем показатели смертности всегда приходят на 2 – 3 недели позже, чем случаи заражения и госпитализации.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська