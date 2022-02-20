Новых больных коронавирусом в Украине стало меньше, но в больницах – более 3 тысяч человек

За предыдущие сутки, 19 февраля, в Украине обнаружили 17 448 больных коронавирусом. Среди них – 1 473 детей и 142 медработника.

В больницы госпитализировали 3 172 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни.

Важно Предупреждение от ВОЗ, режим ЧС в США: новости о коронавирусе в мире 19 февраля

Так, в больницы попали еще 3 172 больных на коронавирус или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли 152 человека. В то же время выздоровели – 11 963 украинца.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 718 тестирований на коронавирус, в частности: 31 545 методом ПЦР и 3 209 методом ИФА. Также провели 44 964 исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2126;

Винницкая область – 292;

Волынская область – 336;

Днепропетровская область – 1077;

Донецкая область – 925;

Житомирская область – 720;

Закарпатская область – 275;

Запорожская область – 753;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 574;

Кировоградская область – 321;

Луганская область – 263;

Львовская область – 635;

Николаевская область – 945;

Одесская область – 953;

Полтавская область – 541;

Ровенская область – 333;

Сумская область – 996;

Тернопольская область – 394;

Харьковская область – 1398;

Херсонская область – 867;

Хмельницкая область – 861;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 247;

Черниговская область – 475.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на 20 февраля в Украине зарегистрировали 4 720 771 больного коронавирусом. 3 938 459 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 518 пациентов умерли.

С начала пандемии в Украине провели 19 373 373 ПЦР-тестов.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Тем временем показатели смертности всегда приходят на 2 – 3 недели позже, чем случаи заражения и госпитализации.

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Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала