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      Новых вакансий в Украине почти нет, – НБУ назвал причину

      - Читати новину українською
      Количество новых вакансий в Украине обнулилось / Getty images

      На рынке труда Украины исчезли почти все новые вакансии. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Несмотря на сокращение спроса на новую рабочую силу, работодатели пытаются сохранить существующие рабочие места и не увольнять людей.

      Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

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      К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места и не увольнять работников, очень большое количество людей частично утратили доход,
      – сказала Рожкова.

      Однако для того, чтобы помочь бизнесу, банки вводят кредитные каникулы и не ухудшают условия кредитования для бизнеса.

      В Нацбанке считают, что на сокращение спроса на рабочую силу влияют негативные прогнозы относительно дальнейшего развития мировой экономики и Украины в частности. При таких условиях бизнес ожидает сокращения доходов и, соответственно, не набирает новый персонал или сокращает своих работников.

       

      Сколько сегодня в Украине безработных?Из-за карантина в Украине резко увеличился уровень безработных – на 1–1,3 миллиона человек. Поэтому сейчас без работы остались 2,5–2,8 миллиона украинцев. Это самый высокий за последние 15 лет показатель. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%.

      Кроме того, на учете в Государственной службе занятости состоят 387, 5 тысяч человек, из которых 71,4 тысячи подали заявки в период всеукраинского карантина. 


      Как повлиял карантин на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Работа НБУ Безработица
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