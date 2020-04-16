Новых вакансий в Украине почти нет, – НБУ назвал причину

На рынке труда Украины исчезли почти все новые вакансии. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Несмотря на сокращение спроса на новую рабочую силу, работодатели пытаются сохранить существующие рабочие места и не увольнять людей.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

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К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места и не увольнять работников, очень большое количество людей частично утратили доход,

– сказала Рожкова.

Однако для того, чтобы помочь бизнесу, банки вводят кредитные каникулы и не ухудшают условия кредитования для бизнеса.

В Нацбанке считают, что на сокращение спроса на рабочую силу влияют негативные прогнозы относительно дальнейшего развития мировой экономики и Украины в частности. При таких условиях бизнес ожидает сокращения доходов и, соответственно, не набирает новый персонал или сокращает своих работников.

Сколько сегодня в Украине безработных?Из-за карантина в Украине резко увеличился уровень безработных – на 1–1,3 миллиона человек. Поэтому сейчас без работы остались 2,5–2,8 миллиона украинцев. Это самый высокий за последние 15 лет показатель. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%.



Кроме того, на учете в Государственной службе занятости состоят 387, 5 тысяч человек, из которых 71,4 тысячи подали заявки в период всеукраинского карантина.



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